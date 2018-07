Líder de Nueva Alianza confía en que, tras proceso legal, conserven registro

México.- El presidente del partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, afirmó ayer que lucharán para mantener su registro nacional, y confió en que con las impugnaciones y revisión de las casillas se obtendrán los 200 mil votos que necesitan para llegar a tres por ciento de la votación nacional válida que exige la ley.

Entrevistado en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se reunió con Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Consejo General de ese organismo, explicó que la visita es dentro de un marco de cooperación en el incipiente proceso de prevención y luego de liquidación de ese partido.

“Estamos visitando al INE justo para ofrecer la disposición de Nueva Alianza para que en esta fase que nos encontramos ahora mantengamos y reforcemos la relación que tenemos con la autoridad electoral”, dijo el consejero electoral.

Explicó que, con relación a que pueda perder el registro este partido político por no haber logrado el umbral que exige la ley alcanzar por lo menos tres por ciento de la votación, ahora están en la etapa jurídica.

Se han interpuesto 282 recursos de inconformidad distrital y más de cien de inconformidad respecto al tipo de elección de senador, y además impugnan en torno a siete distritos electorales federales.

Las impugnaciones, detalló, tienen que ver con el funcionamiento de las casillas como fue que se instalaron donde no debían o sin los funcionarios correspondientes, en la que se registró votación de gente no registrada y no le correspondía votar, o en lugares donde había dificultades para ejercer el voto, donde hubo violencia.

Indicó que todas esas inconformidades ya están en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que dicha instancia tendrá que procesarlas.

“Con estas impugnaciones buscan conservar el registro nacional, que se nos cuenten bien los votos, tener la posibilidad de tener al menos tres por ciento, conservar el registro nacional, y para ello decimos con muchos entusiasmo que Nueva Alianza sigue y la lucha sigue”, dijo.

En caso de perder el registro a nivel nacional, Castro Obregón sostuvo que Nueva Alianza mantendrá su lucha por las causas sociales al mantener su presencia en 20 estados donde alcanzaron incluso hasta siete por ciento del porcentaje de votos necesarios.

“Seguiremos trabajando por las causas de Nueva Alianza, las bases de educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad. Los derechos de las mujeres, ninguno de los partidos que hoy tienen presencia en las cámaras tiene la agenda de los derechos de la mujer como los tiene Nueva Alianza”, sostuvo.

Según el dirigente, en las entidades crecieron e incluso “recuperamos prerrogativas como Chiapas, Oaxaca. En el peor de los escenarios dos tercios del país sigue con Nueva Alianza”.

NTX