Opositor venezolano denuncia persecución de policía política

Caracas, Venezuela.- El diputado opositor venezolano Tomás Guanipa dijo hoy que es perseguido y acosado por la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), con agentes que se presentaron en su casa y apuntaron sus armas contra la vivienda.

La denuncia activó a la Asamblea Nacional (Congreso), desde donde salió una comisión de diputados para la casa de Guanipa para acompañarlo y expresarle su solidaridad.

El legislador afirmó que los agentes del Sebin actuaron como “delincuentes” y usaron sus armas para amedrentarlo, cuando deberían enfilarlas contra los delincuentes.

Señaló que desde temprano en la mañana cuatro patrullas del Sebin y varias motocicletas se instalaron cerca de su casa en Caracas y que luego los agentes estuvieron rondando su vivienda, donde estaban sus hijos y esposa.

“Este es un país secuestrado y no dejaremos de luchar porque sea liberado de la dictadura”, apuntó.

Dijo que cuando se acercó a una de las patrullas, ésta casi lo atropella en la escapada repentina.

“Nos persiguen porque no estamos dispuestos a arrodillarnos frente a un régimen que quiere obligar a los venezolanos a vivir como si no tuvieran derechos de nada, porque no estamos dispuestos a convalidar en Venezuela una dictadura como la que hoy se está ejerciendo por parte de (el presidente) Nicolás Maduro“, indicó.

Según Guanipa, no hay una razón judicial para perseguirlo, indicando que se trata de un acción con motivos políticos.

“El gobierno nos persigue porque le molesta que denunciemos lo que sucede en el país. El gobierno ha humillado a los venezolanos obligándolos a utilizar perreras (camiones convertidos en autobuses de pasajeros), cuando el agua lleva más de cuatro meses sin llegar a los hogares venezolanos, cuando no hay gas en el país”, aseveró.

Guanipa es diputado por el partido Primero Justicia (PJ), del excandidato presidencial Henrique Capriles.

El también diputado Julio Borges, coordinador nacional de PJ, salió del país en marzo pasado en medio de amenazas. Maduro acusa de haber pedido las sanciones que aplicó Estados Unidos contra varios funcionarios del gobierno venezolano.

NTX