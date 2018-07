¿Raymundo Collins a la Policía?

Por Héctor Moctezuma de León

¡Qué horror! Desde que el señor José Ramón Amieva, quien despacha como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que propuso a Raymundo Collins como nuevo Secretario de Seguridad Pública para la capital del país, ando en busca del cardenal Carlos Aguiar Retes para confesarme, porque con este señor al mando de la seguridad todo puede suceder y prefiero que, ante una eventualidad, Dios me agarre confesado, de plano.

Collins está o estuvo al frente del Instituto de la Vivienda del Distrito Federal desde el inicio de la administración de Miguel Ángel Mancera, en donde fue denunciado por los constructores como un amigo de los “moches”, según publicaron en junio del 2013 el diario Reforma y el portal sinembargo.mx, en ambos se dio cuenta que constructores se quejaron ante instancias del entonces GDF que este señor les pedía 10 millones de pesos por mantenerlos en las listas de contratantes del INVI, más el 10 por ciento de comisión por contrato.

El propuesto para jefe de la policía capitalina fue director de la Central de Abasto, en donde hizo el negocio de su vida quitando bodegas a quienes tenían un atraso en los pagos, para luego revenderlas en 20 millones de pesos. Esto me lo contó un bodeguero que tiene su negocio en ese lugar. Además de otros “negocitos”.

Como subsecretario de la policía capitalina, (Jefe Escorpión) cuando Marcelo Ebrard era el titular de la SSP, fue cesado ante la presión de organizaciones sociales y políticas que fueron reprimidas por elementos bajo sus órdenes cuando protestaban en contra de la guerra de Irak.

Y lo que debe preocupar más con la llegada de Collins, al gobierno capitalino, no es por los meses que le faltan a la saliente administración que dejó tirada Mancera, sino que se habla de que sería la propuesta de Marcelo Ebrard para el gobierno que encabezará a partir del primero de diciembre Claudia Sheinbaum, lo que sin duda constituye un revés al propósito de Andrés Manuel López Obrador de hacer un gobierno libre de corrupción. ¿Será capaz Ebrard de burlar a su jefe? Allá Claudia si se lo acepta.

*****

Empezaron los ataques a la embajadora Martha Bárcena, propuesta por Andrés Manuel López Obrador para embajadora de su gobierno ante el de los Estados Unidos. Se le acusa de su parentesco político con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de ya saben quién. Efectivamente la embajadora Bárcena es esposa del embajador Agustín Gutiérrez Canet, pero ella es un cuadro de primer nivel en la diplomacia mexicana, que ha hecho su carrera muy al margen de la de su esposo. No le veo el nepotismo, como quieren hacerlo ver quienes todavía no digieren la derrota del 1 de julio… Por cierto López Obrador anuncia como medida de austeridad la desaparición de cuatro de las siete secretarías que tiene la Segob, pero no dice que se crea la Secretaría de Seguridad Pública que tendrá un Secretario y tres subsecretarios. Entonces, si las cuentas no me fallan, son los mismos cargos de ese nivel. Que no nos quiera ver la cara. Y en esos 50 puntos no encuentro nada relacionado con la partida secreta que manejaron en Los Pinos los presidentes anteriores. Tampoco los gastos de la que será la casa del presidente. ¿Los pagará de los 108 mil?

@HctorMoctezuma1

circuitocerrado@hotmail.com