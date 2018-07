“Rocky” Hernández quiere medirse al “Bandido” Vargas

México.- El boxeador mexicano Eduardo “Rocky” Hernández sabe que está cerca de una pelea de título mundial, consciente de que hay rivales a quienes debe superar para ganársela y quiere demostrarlo ante el ex campeón mundial Francisco “Bandido” Vargas.

De apenas 20 años y con paso invicto en 26 peleas, 23 por nocaut, el “Rocky” dio una muestra de su poderío el sábado en la Arena Coliseo al noquear en apenas un round al dominicano Marlyn Cabrera, por lo que se declaró listo para el “Bandido”.

“Creo y siento que yo estoy listo para una eliminatoria contra ‘Bandido’ Vargas si el Consejo Mundial de Boxeo me lo permite. Lo demostré este fin de semana, noqueé a un peleador que se fue a la larga ruta con Jhonny González y sé que delante de mí hay rivales con mucha experiencia”, dijo.

En los “Martes de café” del CMB, este día dirigidos por don Víctor Cota, el joven pugilista se declaró motivado para buscar el cetro mundial y “por lo que pueda venir después de esto, el sueño del cinturón verde y oro está cada vez más cerca”.

Aunque desea ese duelo con el ex campeón superpluma del CMB, el “Rocky” sabe que puede tardar en concretarse, pero dejó en claro que no lleva prisa en busca de cumplir sus objetivos.

“Por fortuna me dedico al 100 por ciento al boxeo, tengo 20 años y no tengo prisa por lo que venga, si esa pelea no se da, pues esperaré el momento; tengo el respaldo de un gran equipo y de mi familia y quiero que ellos se sientan orgullosos de mí”, finalizó.

Eduardo, quien el sábado anterior logró su nocaut 20 de forma consecutiva, es tercero en las listas de la división superpluma del CMB, solo detrás del retador mandatorio Miguel “Micky” Román y del “Bandido” Vargas, con el mismo sueño titular del segundo y su choque inminente.

