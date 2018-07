Cantante Chungha lanza este verano “Blooming Blue”, su tercer álbum

Seúl.- La cantante Chungha ha lanzado su tercer álbum, con la meta de cimentar su carrera como solista en medio de una temporada de verano particularmente competitiva en el mercado.

“Blooming Blue”, el nuevo disco de cinco pistas de la intérprete de pop coreano (conocido como K-pop), está disponible para su transmisión desde este miércoles, informó Yonhap, agencia de noticias de Corea del Sur.

“Love U” es la canción principal del EP, una pieza de música house tropical teñida con ritmos Moombahton y sonidos electrónicos, la cual es interpretada con movimientos de baile femeninos coreografiados por la propia artista.

Esta producción sigue a dos exitosos álbumes lanzados el año pasado, los que le permitieron consolidar su presencia en la muy competitiva escena del K-pop.

Chungha o Chung Ha es considerada como la única historia de éxito entre quienes integraron I.O.I. (“Ideal of idol”), una banda femenina de 11 miembros lanzada en mayo de 2016 y que se disolvió en enero de 2017.

Cuando I.O.I. desapareció, la bailarina y coreógrafa Kim Chan Mi (nombre real de Chungha) decidió a lanzar su carrera en solitario y publicar en 2017 su primer álbum, “Hands on me”, cuyo tema principal es “Why do not you know”.

Su segundo EP, titulado “Offset”, que incluye como canción principal “Roller coaster”, se lanzó en enero y consolidó la presencia de Chungha como solista.

El último disco es una colección de canciones de amor de verano “que son reconfortantes y dulces”, declaró la artista sudcoreana durante la presentación ante los medios de comunicación de su más reciente producción discográfica.

