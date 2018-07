Celebra Belaunzarán interés de exministra en despenalizar la marihuana 

México.- Al considerar que la política de prohibición del consumo de drogas ha fracasado, el virtual diputado federal de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Fernando Belaunzarán, celebró la disposición de la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, de trabajar para legislar la despenalización de la marihuana.

En entrevista con Notimex, celebró el interés de la exministra Sánchez Cordero y virtual secretaria de Gobernación en el próximo gobierno federal, en el tema de la despenalización de la marihuana para uso personal; sin embargo, se requiere avanzar hacia la despenalización de la amapola.

“Prohibir no es prevenir y regular no es promover el consumo, regular es poner reglas donde hoy no las hay”, puntualizó.

Reiteró la necesidad de regular con fines farmacéuticos el uso de la amapola, y la marihuana se debe legalizar no sólo para fines médicos sino también personales, así como la siembra, cosecha, trasiego y uso lúdico.

Añadió que a partir de septiembre, cuando entra en vigor la nueva legislación en Canadá en la costa oeste, desde San Diego hasta el Polo Norte estará regulada la marihuana para todo uso, así como se inicia la generación de una industria lucrativa que ofrece altas ganancias, generación de empleos y otorga al Estado importantes impuestos.

Explicó que mientras en otros países la regulación de la marihuana es un mercado de oportunidades, en México no se aprovecha: “Es una tontería mantener la prohibición, la prohibición no ha servido para nada, por supuesto que en este tema respaldaría a Olga Sánchez Cordero”, dijo.

Belaunzarán Méndez reiteró su compromiso de contribuir con lo que esté a su alcance para cambiar la política de drogas prohibicionista actual en el país. En cualquier paso que dé el nuevo gobierno en ese sentido, contará con su respaldo, señaló.

Destacó que es importante avanzar hacia una nueva política que tenga que ver con prevención efectiva, con políticas de reducción de daños, con tratamientos de casos problemáticos y regulación de drogas que hoy son ilegales, como la marihuana y amapola, esta última para que el cultivo sea para fines farmacéuticos.

Aseguró que será una oposición responsable al gobierno que encabezará, a partir del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, lo respaldará y reconocerá en los avances que se tengan en esta materia, pero también señalará las fallas y cuestiones incorrectas.

Dejó claro que esta legislación deberá proteger a los niños y adolescentes, y quienes acerquen alguna droga a los menores de edad se les debe tipificar como delito, aunque reconoció que el consumo entre la población infantil ha crecido.

“Al regular vamos a poder proteger mejor niños y adolescentes, hoy ha crecido el consumo entre menores de edad a pesar de la prohibición, es decir, la prohibición no ha sido buena para prevenir, al contrario ha sido un fracaso”, afirmó.

