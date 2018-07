Dulce María y Alexander Acha cantarán en el Billboard Latin en México

México.- Los cantantes Dulce María, Alexander Acha y Juan Solo confirmaron su participación en la primera edición del Billboard Latin Music Showcase, que se llevará a cabo el 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de esta ciudad.

Informaron que, por separado, cada uno presentará lo más reciente de su música. En el caso de Dulce María, dijo que precisamente ese día estrenará el primer sencillo que se desprende de su disco titulado “Origen”, en el que incluye temas de su inspiración.

“Me encantará compartir el escenario con intérpretes de varios géneros, con artistas nuevos y los ya consolidados. Habrá de todo, ojalá (el Billboard Latin Music Showcase) se quede para muchos años”, comentó Dulce María en conferencia de prensa.

Juan Solo comentó que este año optó por la música tropical y es precisamente lo que ofrecerá en el evento: “Estamos trabajando a marchas forzadas para estrenar un tema nuevo. Me siento muy halagado por la distinción de invitarme, voy a entregar el corazón”.

Alexander Acha, quien cantará sus éxitos así como los temas nuevos de su más reciente álbum, agradeció que lo hagan parte de una gran fiesta que promueve, apoya y defiende la música latina.

“Lo que está de moda no es el único género que existe, por lo que me parece interesante y enriquecedor para la cultura latina que los artistas puedan exponer sus diferentes estilos y vertientes que hay en la música latina”.

La ex RBD recordó cuando las estaciones de radio hacían eventos en los que cantaban varios de los intérpretes del momento, pero lamentó que hoy cada vez sean menos ese tipo de maratones musicales.

“Por fortuna, las plataformas digitales y las redes sociales son en la actualidad una ventana para exponer nuestra música no sólo en el país, sino donde sea. En mi caso, me han beneficiado mucho. Sin embargo, me parece muy bien que al evento vengan extranjeros y estemos todos aquí”.

Al preguntarle si planea cantar a dueto con Maite Perroni, pues también está contemplada en la lista de cantantes, dijo que no cree que puedan lograrlo.

“Lo veo un poquito difícil porque al parecer cantaremos solo una o dos canciones. Además, traemos los conceptos muy diferentes. Será complicado en este evento, pero ojalá en algún momento se pueda dar”.

Germán González, CEO Emax Entertainmet Inc, informó que en el Billboard Latin Music Showcase también actuarán Lupillo Rivera, José Manuel Figueroa, Pablo Montero, Saak, RedOne y otros exponentes por confirmar.

Además del talento principal, un grupo de cantantes buscará la manera de ganarse un lugar en el escenario, por lo que se abre una votación el 19 de julio a través de la página https://www.billboardlatinshowcase.com/ en la que el público en general podrá votar por su propuesta favorita. Participan Yubeili, Emilio Marcos, Lyle, Félix y Gil, así como Pablo Sauti.

Ntx