¡Las desaparecidas en México!

Por Raúl Flores Martínez

Algo está pasando en México que las desapariciones de personas se han vuelto algo tan cotidiano que ya no sorprende, ni mucho menos es noticia.

Ya no sorprende que la desaparición de mujeres se esté incrementando en los últimos diez años de acuerdo con cifras oficiales.

En 2008, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas, 168 mujeres desaparecieron. En 2009 fueron 298; en 2010, 472; en 2011, 864; en 2012, 707; en 2013, 824; en 2014, 908; en 2015, 993; en 2016, 1689; en 2017, 1572. Hablamos de 8,495 mujeres desaparecidas en los últimos diez años.

Ocho mil cuatrocientas noventa y cinco para ser exactos: no hay edades, no hay rostros, simplemente hay mujeres que ya no llegaron a su hogar.

Familiares y organizaciones civiles se han convertido en apoyo para el seguimiento de estos casos. Los protocolos de acción y su ejecución han estado rebasados desde hace años, protocolos que ya no son tomados en cuenta.

También debemos ser claros. Hay de desapariciones a desapariciones: algunas forzadas, otras por ser víctimas de la delincuencia organizada y otras por ser parte de la delincuencia organizada; pero al final son desapariciones que se lloran y lamentan.

Cuantas veces no vemos en las noticias, en los cartelones del metro o en los postes de las calles un “Se busca”, una ficha con datos y pasarán años sin que aparezcan las desaparecidas.

Hoy son sólo cifras y mañana sólo serán olvido, un dato más que pueden desaparecer con la administración entrante a nivel a Ejecutivo Federal que se ha olvidado de este rubro.

En 10 años sólo ocho mil cuatrocientas noventa y cinco mujeres desaparecidas, sin dejar huella; ocho mil cuatrocientas noventa y cinco familias en busca de alguien quien, quizá, ya no regrese.