Livia Brito desea casarse y formar una familia

Guadalajara.- La actriz cubana Livia Brito, quien actualmente protagoniza la segunda temporada de “La piloto”, aseguró que desea casarse y formar una familia con su novio Said Pichardo “El Caballero Urbano”.

Brito, quien visitó esta tarde la Expo Guadalajara como vocera de una marca de fajas, stand que forma parte del evento Intermoda, fue cuestionada por los medios respecto a los rumores que surgieron hace unos días sobre que ella le entregó el anillo de compromiso a su pareja.

“Sí me gustaría, lo amo mucho y tener hijos también con él. No sé de dónde salió esa información, no me molestan los paparazzi es algo a lo que estamos expuestos como actores pero esa imagen ya es vieja y recién la publicaron”.

Sin desmentir ni confirmar dicha información, Livia rechazó la idea de que debe ser el hombre el que tiene que proponer matrimonio.

“Para mi los estereotipos hace mucho que dejaron de existir. Estamos en una época moderna, han habido muchos cambios y si quiero entregar yo el anillo, lo voy a entregar y si me lo da él pues adelante”.

Aunque está segura de querer casarse y formar una familia, Livia reconoce que por el momento no será posible, ya que actualmente está concentrada y entregada a la serie “La piloto”.

“Me encantaría tener dos hijos y ser feliz con mis bebés y mi esposo, siempre lo he querido hacer, quiera Dios en uno o dos años. Ya estoy por terminar de grabar la segunda parte de ´La Piloto´ y yo creo, si se llega a realizar la tercera temporada, como que me esperaría y ya después pensaríamos en encargar bebé”.