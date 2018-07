Luis Miguel celebrará fiestas patrias en el Caesars Palace de Las Vegas

México.- Luego del éxito obtenido con su bioserie, el cantante Luis Miguel se prepara para alumbrar de nuevo el The Colosseum del hotel Caesars Palace de Las Vegas, donde se presentará los días 13 y 14 de septiembre para festejar el Día de la Independencia de México.

Otros representantes nacionales que celebrarán las fiestas patrias en la “Ciudad que Nunca Duerme” son el grupo de regional mexicano Banda MS y el de rock Caifanes, quienes el 14 de septiembre ofrecerán un concierto en la MGM Grand Garden Arena, del MGM Grand Hotel & Casino.

Por su parte, el guitarrista Carlos Santana hará vibrar con su música al House of Blues, en el Mandalay Bay Resort and Casino, los días 12, 14, 15, 16 y 19 de septiembre; mientras que el Mandalay Bay Events Center, del mismo hotel, recibirá a Alejandro Fernández y a su mariachi el 15 de septiembre.

Enrique Iglesias también regresará al The Colosseum del Caesars Palace, tras las actuaciones de Luis Miguel, ya que estará los días 15 y 16 de septiembre, se informó en un comunicado.

Previamente, Chayanne cantará y bailará en The Chelsea, dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas, el día 14, y un día después el “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, llevará su romanticismo al escenario de la MGM Grand Garden Arena dentro del MGM Grand Hotel & Casino.

La representante femenina en estos “shows” será la cantante, bailarina y actriz Jennifer Lopez, quien los días 12, 14 y 15 de septiembre ofrecerá su espectáculo en el Zappos Theater en Planet Hollywood Resort & Casino.

Además de las actuaciones de estas grandes estrellas, la capital del entretenimiento prepara sus escenarios para recibir a comediantes y boxeadores de primer nivel.

Tal es el caso de la contienda entre los pugilistas de peso medio Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, quienes se enfrentarán de nuevo en el ring de la T-Mobile Arena, el 15 de septiembre.

Los encargados de hacer reír en The Joint del Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas, el 14 de septiembre, serán Felipe Esparza; mientras que el The Mirage Hotel & Casino recibirá al cómico “Fluffy” Gabriel Iglesias los días 15 y 16 de septiembre.

Ntx