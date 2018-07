Conflicto en el INE por multa a MORENA por fideicomiso irregular

México.- El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, refrendó el principio de independencia de este organismo frente a cualquier poder público o privado, en el marco de un debate entre consejeros electorales, en particular Marco Antonio Baños, y el representante de Morena, Horacio Duarte.

En la sesión ordinaria de este miércoles se presentaron 70 asuntos de la Comisión de Fiscalización, entre ellos una multa a Morena por 197 millones de pesos por presuntas irregularidades al operar un fideicomiso cuyos recursos supuestamente irían a damnificados por los sismos de septiembre de 2017.

En ese contexto se dio un debate entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y Duarte. En particular el representante de Morena señaló a Baños por “vínculos con el poder público”, ante lo cual el consejero electoral le respondió que “usted 10 años tratando de intimidarme con sus amenazas”.

Córdova Vianello subrayó los principios de independencia y autonomía frente a “cualquier partido político, con independencia de su peso y su presencia electoral, y autonomía frente al poder, frente a cualquier poder”.

Recordó que quien no esté conforme con los juicios del INE existen las instancias jurídicas para presentar las impugnaciones, sin necesidad de elevar el tono ni de adjetivar la actuación de esta institución.

Y es que el representante de Morena rechazó el proyecto de acuerdo y la multa que se impuso, pues a su decir en su partido no violaron la ley, y condenó “el poco profesionalismo de quien filtró esta resolución”.

“Es vergonzoso que ustedes vayan a votar el día de hoy un dictamen que fue circulado en algunos medios de comunicación y hoy lo conozcan formalmente, dos semanas después”, opinó Horacio Duarte.

Además les dijo: “les tapamos la boca con 30 millones (de votos) y su intento de lastimar el proceso electoral. Tuvieron que pactar entre ustedes, aguantarlo unos días, porque si no se rompe la débil unidad del Consejo General”.

Ante ello Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, indicó que “el hecho de que esta autoridad haya sido acusada por denunciante y denunciado de tener un sesgo político en la actuación de esa y en la conducción de esta investigación es la prueba de que estamos actuando con independencia frente a los poderes políticos, frente a los actores políticos”.

A su vez el consejero Jaime Rivera señaló que “sin medias tintas” esta institución ha actuado siempre, actúa y seguirá actuando sin filias ni fobias respecto de los actores, pero sí con estricto apego a los principios constitucionales que rigen su actuación.

En tanto que el consejero Marco Antonio Baños indicó que se revisará con mucho cuidado cómo se han filtrado cosas, no sólo ahora sino también en el pasado, y particularmente quién ha cometido esa práctica para que, en su momento, se deslinden las responsabilidades correspondientes.

Empero, en otra intervención, Duarte hizo diversos señalamientos a Baños, le expresó que “ya se le va a cabar su periodo” como consejero y lo acusó de tener “vínculos con el poder, que pronto dejará de ser poder”.

“Usted forma parte de esos consejeros que antes del 1 de julio intentaron una maniobra queriendo chantajear a sus demás compañeros para que se conociera este dictamen, así con esas palabras se lo digo, usted forma parte de eso, siempre ha formado parte de eso”, acusó Duarte.

Ante ello Baños le respondió que “lleva usted 10 años tratando de intimidarme con sus amenazas, nos vemos en el debate, nada más que ahora hay una situación importante, debería usted de cuidar el discurso, no es el tema, no es el tono en el cual los futuros servidores públicos de este país deben hablarle a nadie, absolutamente a nadie.

“No porque se trate de mí, yo a usted lo he respetado mucho siempre en sus intervenciones y he ofrecido argumentos técnicos sobre los miles de asuntos que he conocido en esta institución y usted solamente me ha ofrecido descalificaciones“, reprochó.

Luego Duarte apuntó: “no se preocupe, no hay amenaza, no hay confrontación, usted seguirá siendo consejero, usted podrá seguir escribiendo sus artículos, usted podrá seguir reuniéndose con quien quiera, porque afortunadamente nuestro país seguirá siendo un país de libertades, a pesar de todo, vamos a mantener esta libertad que tanto deseamos todos los mexicanos”.

NTX