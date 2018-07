Ochoa no dejará la diputación

Por Héctor Moctezuma de León

En el PRI hay voces que exigen que, por dignidad, Enrique Ochoa Reza, “Clavillazo” o “La Vitola”, como le decían sus compañeros de la secundaria en su natal Michoacán, deje la diputación que se asignó en los últimos días que estuvo al frente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, pero les puedo asegurar que no la va a dejar, las corruptelas en las que incurrió cuando dirigió la Comisión Federal de Electricidad rebasan con mucho a su dignidad.

Vamos por partes, “Clavillazo” o “la Vitola”, quien enarboló la bandera anticorrupción desde su llega al partido que le era ajeno, dejó un lastre en la CFE que si el nuevo gobierno le rasca tantito podría sacar pus, luego entonces, seguramente pensará que con el fuero la puede librar.

En el último año que este futuro diputado estuvo al frente de la hoy llamada empresa productiva del Estado, el 2015, las pérdidas sumaron más de 100 mil millones de pesos, 118 mil según el diario El Financiero del 29 de febrero del 2016, lo que significó una sangría de 27 veces más a las registrada en el mismo lapso de 2014. La cifra incluye aportaciones a jubilados.

Pero no sólo eso, cuando estuvo al frente de la CFE, Ochoa Reza ordenó suspender la fabricación de los nuevos medidores diseñados por técnicos de la empresa eléctrica, cuyo costo de producción era de 200 pesos, para que se le compraran la empresa Aldesa, la del Socavón de Cuernavaca, a un precio de 5 mil pesos por unidad, imagínese el tamaño del contrato que se llevó la citada empresa.

Así, con esas cartas credenciales, Enrique Peña Nieto se los impuso como dirigente a los priistas, que claro, nadie protesto, con los resultados que todos conocemos y que llevaron al fracaso al partido que volvió al poder en el 2012, pero que en el 2018 sufrió la más estrepitosa derrota en sus casi 90 años de existencia. Así por más que griten los pocos priistas que quedan en ese cascarón tricolor, no lograrán convencer a este señor de que entregue la curul que se apropió. Él piensa que el fuero lo puede salvar, pero lo que no sabe es que, con mayoría en el Congreso, los morenistas lo pueden desaforar en el momento que se lo propongan.

****

Uff. Ya no buscaré al cardenal Carlos Aguiar Retes para confesarme, porque me dicen que Claudia Sheinbaum no tiene contemplado a Raymundo Collins como Secretario de Seguridad Pública para su administración que inicia el primero de diciembre, por lo que sólo lo soportaremos poco más de cuatro meses. Uff que alivio… Los mensajes desde Washington a López Obrador deben tener muy preocupado a Luis Videgaray, quien en sus más de cien viajes a la capital estadounidense no logró que Donald Trump le echara una flor al gobierno de Enrique Peña Nieto, como se las está echando al gobierno que asumirá sus funciones el primero de diciembre… Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, hizo un reconocimiento a los logros alcanzados por la Fundación Azteca, en beneficio de millones de personas, durante los 18 años que estuvo al frente Esteban Moctezuma, quien será el próximo Secretario de Educación. “Esteban es una de las personas con mayor entrega por la acción social que yo he conocido”, escribió en su Blog, Salinas Pliego… Infundados los ataques a la embajadora Martha Bárcena, próxima embajadora de México ante el gobierno de Washington.

@HctorMoctezuma1

circuitocerrado@hotmail.com