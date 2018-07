San Miguel de Allende, listo para recibir la magia del Festival de Cine

México.- San Miguel de Allende, Guanajuato, ya comenzó a vestirse del color del cine, para ser de nuevo digno anfitrión del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés), donde este año Líbano será el país invitado y con ello se espera la visita del cineasta Ghassan Salhab.

El director, guionista y productor libanés será homenajeado en el marco del festival por su destacado trabajo cinematográfico, como el documental “Heber sini” y la cinta “The mountain”.

Salhab también dictará una conferencia magistral en San Miguel de Allende, lugar en el que arrancará la fiesta del cine, que se desarrollará ahí del 20 al 23 de julio, para después trasladarse a Guanajuato, capital, donde las actividades concluirán el 29 del mismo mes.

La gala de apertura en San Miguel de Allende estará a cargo del documental “Mamacita”. En este mismo marco se rendirá tributo a la directora Nadie Labaki, quien es considerada una de las principales representantes del nuevo cine libanés, explicó la directora del GIFF, Sarah Hoch, en entrevista con Notimex.

Así, esta ciudad afina detalles para cautivar a sus visitantes y amantes del cine durante la 21 edición del festival, y también aprovechará para mostrar su arquitectura y gastronomía que la han llevado a ser distinguida por segundo año consecutivo como una de las mejores ciudades para visitar, de acuerdo con publicaciones.

Mientras que en Guanajuato, capital, Damián Alcázar, Carmen Armendáriz y Pilar Pellicer serán los homenajeados por sus destacadas trayectorias, durante las diferentes actividades del GIFF.

Hoch detalló que en esta ocasión la Sección Oficial México está conformada por las mejores películas del cine nacional actual. En el festival se presentarán 94 títulos nacionales, 48 de la selección oficial, la cual incluye 15 largometrajes y 33 cortometrajes.

Asimismo, como ya es tradición, se llevará a cabo el Rally Universitario en el que participarán seis equipos provenientes de diferentes puntos del país, los cuales realizarán un cortometraje en tan sólo 48 horas.

Mientras que como parte de las actividades de Música+Cine se presentarán los títulos “Yo no soy guapo”, “Marc Monster &the Olives: In situ”, “Rita, el documental” y “A morir en los desiertos”.

En las muestras especiales se contará con una dedicada a los pequeños denominada “Niños en acción”, donde se proyectarán las películas “La sirenita” y “Luis y los marcianos”, así como “Cine entre muertos” y “Locura de medianoche”.

