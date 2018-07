Alfonso André relanza su segundo álbum “Mar Rojo” con dos temas más

México.- Ante la poca difusión que tuvo su segundo álbum como solista “Mar Rojo”, el músico Alfonso André decidió relanzar este material con dos temas más, uno de ellos un “cover” de David Bowie.

En entrevista con Notimex, el baterista de Caifanes reconoció ninguna de sus dos placas musicales en solitario han tenido el respaldo de las disqueras. “Es triste, pero mucha gente aún no se ha enterado de este disco, ‘Mar Rojo’, tuve muy mala experiencia con la disquera con la que lo edité y se le dio poca difusión, por lo que decidí salirme del convenio y relanzarlo yo”.

El también percusionista puntualizó que además trabaja en la reedición de su primer disco, “Cerro del aire”, que tuvo poca difusión de la casa discográfica con la que había firmado: “Pronto va a estar lista la reedición con un par de temas y videos extras, porque este disco salió con DVD”.

“Ahora tengo más control de lo que hago, desde la reedición hasta la promoción y difusión, incluso los logros son mucho más guerrilleros y satisfactorios”.

André explicó que aprovecha el tiempo de descanso con Caifanes para apuntalar su imagen como solista: “Ahora estoy en un tributo a David Bowie, que me ha tomado tiempo, un proyecto en vivo que me cayó en las manos y que me requiere, especialmente porque soy fan del maestro Bowie”.

Por último, consideró que tocar con Caifanes, La Barranca o Jaguares no es algo que vea como trabajo, sino como la máxima de sus diversiones y pasiones, “es un placer subir con todos al escenario. Retomamos los conciertos de Caifanes en septiembre y estaremos hasta mediados de diciembre”.

Cabe destacar que entre los conciertos que vienen darán uno en Las Vegas, al lado de la Banda MS: “Es curioso que dos conceptos musicales diferentes converjan en el mismo escenario y evento, pero es lo de hoy. De hecho, la Banda MS fue la que nos eligió y esto está súper, porque es abrir el pensamiento de la gente y tocaremos para la gente de la MS y éstos tocarán para nuestro público”, finalizó.

Ntx