Corrige Cofepris lista de fármacos prohibidos con valsartán chino

México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que los medicamentos Vigisan y Vzar no serán retirados del mercado, al comprobarse que el ingrediente activo de su fórmula no proviene del laboratorio chino Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.

La agencia sanitaria mexicana había enlistado a dichos fármacos como posibles afectados por los defectos de calidad en la producción de valsartán, sustancia activa de algunos hipertensivos y tratamientos para enfermedades cardiacas.

La Cofepris ordenó el retiro de los fármacos elaborados con dicho principio activo proveniente de la farmacéutica china, luego de que se emitió una notificación internacional.

Los productos que si deben ser retirados de anaqueles son: Diovalte, Vapispre, Avalraam, Menfhipress, Versalver y Vagsar.

El valsartán es el principio activo presente en medicamentos que se utilizan para el tratamiento de insuficiencia cardíaca y contra la hipertensión.

También recomendó a los pacientes y médicos consultar las alternativas para sustituir estos medicamentos y continuar con su tratamiento.

