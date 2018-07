Edith Márquez regresa a la balada con su tema “Aunque sea en otra vida”

Mexico.- Dispuesta a seguir dejando huella en la música, Edith Márquez está de regreso con “Aunque sea en otra vida”, tema con el cual vuelve a sus orígenes de balada pop, tras grabar dos discos con mariachi.

Feliz de dar a conocer su nuevo sencillo, la cantante platicó con Notimex sobre la canción que es punta de lanza de lo que será su disco, el cual describió como intenso, no sólo por las letras sino también por la interpretación de los cortes.

“Me gusta lo que logramos en este trabajo musical, en el que he cuidado cada uno de los detalles pensando en mi público y lo que desea escuchar”, dijo la también actriz, quien emocionada aseguró que su único objetivo es que el material guste.

Por ello fue cuidadosa al seleccionar los temas. “Si una letra no me eriza la piel al escucharla, no creo que sea para mí, porque yo busco transmitirle eso a mi gente, que viva los temas a través de mí y por eso le canto al amor y al desamor, que este último es el más fácil para mí, por lo desgarrador”.

Destacó que “Aunque sea en otra vida” es una buena letra para regresar a sus orígenes en la balada, tras dos discos afortunados de mariachi. “Este es el género con el que el público me conoció y me siento bien, aunque también abrí mi propuesta musical a combinaciones de ritmos más movidos”.

Indicó que apostar por un par de canciones movidas fue una opción que acarició, porque durante los conciertos puede darle otro dinamismo al espectáculo que ofrecerá en el Auditorio Nacional en noviembre próximo.

Márquez indicó que la fecha está prevista para el 15 de noviembre, “es pronto para hablar de invitados o sorpresas, pero me gusta pensar que dejaré lo mejor en cada interpretación, como lo he hecho durante toda mi carrera”.

Admitió que es dura crítica de su propio trabajo, “si yo creyera que todo lo que hago está bien, entonces algo estaría mal, así que prefiero ser crítica, sincera conmigo”.

Al respecto, dijo que no debe ser una sorpresa que sea muy crítica en el “reality” “La academia”, donde se pensaba que por ser mujer sería muy consentidora. “Lo que he tratado de hacer es que entiendan que en esta industria intervienen muchos factores y debes estar al 100.

“Deben entender que la música no es de unas horas, sino de una vida de trabajo constante, que te permita que la gente te quiera por tu estilo propio o yo al menos eso he hecho”, apuntó la intérprete, quien en breve dará a conocer más detalles de su álbum que saldrá el 24 de agosto próximo.

Mientras tanto, “Aunque sea en otra vida” se convierte en la carta de presentación de esta producción musical hecha por George Noriega, con letras de Mónica Vélez.

Ntx