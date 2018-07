Hará oposición propuesta para una huelga general en Venezuela

Caracas, Venezuela.- El Frente Amplio Opositor informó hoy que debatirá con sindicatos y gremios venezolanos la posibilidad de convocar a una huelga nacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en protesta por el deterioro económico y de servicios públicos.

El vocero del grupo, Víctor Márquez, informó que durante la próxima semana se consultará a sindicatos y gremios para debatir el tema de una paralización nacional, dentro de la lucha opositora contra el gobierno de Maduro.

Señaló que en el país se presentan 50 protestas diarias por diversos motivos, lo que significa 250 a la semana.

Indicó que hasta ahora las manifestaciones han sido espontáneas por la incomodidad que sufre la población por la hiperinflación, la falta de alimentos, de agua potable, transporte, dinero en efectivo y racionamiento de energía eléctrica.

Dijo, por ejemplo, que esta semana los jubilados protestaron porque la pensión ofrecida por el gobierno es de ocho millones 400 mil bolívares (2.4 dólares al cambio en el mercado negro) fue pagada incompleta y sólo recibieron dos millones (menos de un dólar).

Márquez recordó que la próxima semana se anuncia una huelga en el sector eléctrico por mejores salarios, que se sumará a la protesta que mantienen desde hace 25 días las enfermeras y otros gremios de la salud en los hospitales públicos también por mejores ingresos.

Agregó que la consulta permitirá decidir si se convoca a una paralización por un día en señal de protesta o a una huelga general por un tiempo determinado.

“(Es) una lucha es por la recuperación de la Constitución y los derechos y la consulta es porque no vamos a pensar por los ciudadanos. Hacemos propuestas y los ciudadanos nos van a decir si están de acuerdo o no. Cada quien está empezando a articularse, ya no están haciendo (protestas) aisladas”, expresó en una rueda de prensa.

Márquez dijo que el Frente Amplio ya tiene fijadas reuniones con sectores del transporte y de las enfermeras sobre la consulta, a fin de acordar un apoyo.

“De lo que se trata es de una protesta en un momento definido con todos los sectores. ¿Dónde se está dando la protesta ahora? En todas las regiones del país. Se intensifica en ciertas regiones, como en el Zulia (por racionamiento de energía eléctrica). La protesta social va a ir aumentando”, recalcó.

Mientras, el ex dirigente chavista Nicmer Evans, otro de los portavoces del Frente Amplio, dijo que recibirán correos electrónicos de los sindicatos con las posiciones a fin de acordar una estrategia que luego se propondrá al país.

“Este es un gobierno incapaz. No tiene la capacidad de dar respuestas a las exigencias de la gente”, dijo.

El Frente Amplio forma parte de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) y busca acercar las posiciones sociales y políticas por la lucha democrática.

NTX