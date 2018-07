Tómelo con calma

Por Fernando A. Mora Guillén*

* Deuda Pública sin precedente hereda EPN.

* Cristianos cobran su soberbia a Hugo Eric Flores.

* Santa sepultura al Frente: Cecilia Romero.

El Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha adquirido deuda sin precedente, al pasar de 33.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012 a 46.4 por ciento del PIB, al cierre de 2017, generando una cantidad de intereses brutal, que se han ido cubriendo accediendo a nuevos créditos. En 2016, la deuda de nuestro país alcanzó un máximo histórico de 48.2 por ciento del PIB, considerando que en sexenios pasados no hubo un registro similar pese a las recesiones económicas.

Lo sorprendente del caso es que, aunque sí se han realizado obras de infraestructura, no observamos alguna emblemática que justifique el endeudamiento público. Esta administración será recordada por edificaciones como el paso exprés de Cuernavaca, cuyo costo se triplicó durante su ejecución y por su elevado número de muertes; o por el tren Toluca-Ciudad de México, que aún se duda entreguen operando, y que se caracteriza por su mala planeacio?n, por el bajo beneficio que aportará; y no podemos olvidarnos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, obra que aunque sí podrá considerarse un proyecto simbólico, ha sido manchada por jugosos contratos y un sinfín de opiniones controversiales, que ponen en duda su ubicación y la necesidad o no de esta instalación. En fin que el país se ha endeudado demasiado y poco es lo que se observa.

Tómelo con atención.- El Partido Encuentro Social perdió su registro el pasado 1 de julio, al no alcanzar el 3% de votos que establece el marco legal. Por varios meses fueron constantes las quejas de los pastores cristianos, por el uso personal del Partido Político por parte de su líder, quien, con soberbia, despreció a cientos de fieles que se quejaban por la forma en que se conducía al partido.

Hay que recordar los antecedentes de Hugo Eric Flores en la administración pública, cuando a la mitad de la administración de Felipe Calderón fue corrido de la Oficialía Mayor de SEMARNAT, por el mal ejercicio público, lo que le costó la inhabilitación por varios años.

Tras la derrota electoral del pasado 1 de julio, Flores García señaló la operación del Partido Revolucionario Institucional, repartiendo miles de pesos a pastores y fieles para ganar el voto, lo que se tradujo en el fallo en la estrategia de su dirigente, quien suponía que, al hacer alianza con MORENA, garantizaba la continuidad del instituto político.

Ahora no le alcanzan las instancias a Flores García para promover recursos ante el Tribunal Electoral y tratar de rescatar su organización.

Tómelo con Interés.- Tras los peores resultados en los últimos veinte años, la Comisión Permanente del Partido Accio?n Nacional inició, sin la presencia de críticos calderonistas, un amplio análisis para trazar el futuro que habrá de tomar Acción Nacional.

El próximo 4 y 5 de agosto votarán al Consejo Nacional para dar paso a la renovación del instituto político; los panistas se han caracterizado por saber censurar y estar abiertos a la autocrítica. En este contexto, cabe resaltar las declaraciones de Cecilia Romero Castillo, la primera mujer que ha dirigido el partido a la salida de Gustavo Madero: la dirigente lanzó la iniciativa a dar santa sepultura al fallido “Frente por Me?xico”.

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

* Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.