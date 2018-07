AMLO: ahorremos en las universidades públicas, te digo cómo

Por Carlos Arturo Baños Lemoine*

Nuestro próximo Presidente destila mentecatez por todos sus poros, incluso con respecto a sus temas más taquilleros y engaña-bobos, cual es el caso de su “austeridad republicana”.

Por su puesto que, desde un punto de vista económico, siempre será positivo dejar de gastar en bobadas y canalizar el dinero hacia lo que de veras genera rendimientos. Ahorrar es bueno, si los recursos que se ahorran se destinan a actividades económicas de veras productivas. Y siempre debemos aspirar a obtener la mayor utilidad posible por nuestro dinero. Y esto aplica tanto para lo privado como para lo público.

Hasta aquí ningún problema: economía elemental.

El problema comienza cuando nuestro “demagogo de la austeridad” se tropieza con sus propias ideas, con sus propias palabras. Y todo porque no analiza bien el mercado de la educación superior en función del avance científico-tecnológico.

En esta ocasión únicamente me voy a referir sólo a lo que el Rey del Populismo debería hacer para bajar costos irracionales y aumentar la rentabilidad agregada dentro del sistema público de educación superior. Y lo digo como analista, pero también como egresado y como docente de instituciones públicas de educación superior.

PRIMERO. Eliminar todos los seguros de gastos médicos mayores que reciben docentes y administrativos: que vayan al ISSSTE o al IMSS, en donde deben estar dados de alta. Lo siento, ya miro caritas tristes entre tanto profesor “chairo” que votó por AMLO: ya saben, el típico profesor comunistoide que no pone remilgos a los lujos de los hospitales privados para “pirruris y fifís”.

SEGUNDO. Eliminar todos los estímulos extra-salariales (becas, premios, apoyos a la investigación, etc.) que reciben los docentes con base en la perversa “puntitis”: tantos “puntitos” por esta conferencia, tantos por aquel articulito, tantos por esta asesoría de tesis, etc. Si tales docentes quieren más dinero, que lo busquen en el mercado privado, no a costa del erario público. Si sus proyectos son buenos, siempre encontrarán un financista. Ya vuelvo a ver caritas tristes entre tanto profesor “chairo” que critica el “sistema de estímulos neoliberales”, claro sin salirse de la fila para entregar ejemplares de sus publicaciones y constancias de sus conferencias.

TERCERO. Eliminar los años sabáticos: es aberrante que los contribuyentes tengamos que pagar los “hábitos burgueses” de los docentes universitarios. Quien quiera tomarse sus “descansitos” que lo haga sin goce de sueldo. Quien quiera dedicarse a tiempo completo a sus especulaciones ombligueras, que se busque un mecenas privado.

CUARTO. Eliminar todas las becas para estudiantes, así como el financiamiento para los “intercambios estudiantiles”. Con la revolución digital que también se debe instrumentar, los estudiantes ya podrán estudiar desde la comodidad de sus hogares o sus espacios privados, y podrán trabajar o emprender un negocio para solventarse los estudios. Y nada tienen que ir a hacer a España o a Chile si, gracias a la educación en línea, pueden aprender lo que sea vía Internet. Los contribuyentes no estamos para pagarles sus viajecitos de placer a los estudiantes universitarios.

QUINTO. Eliminar los gastos en publicaciones de papel (libros, revistas, etc.); publicaciones que generan muchos gastos, que “maltratan a la madre naturaleza” y que casi nadie lee. Todas las publicaciones de universidades públicas deberán ser en formato digital, y, si alguien las quiere en papel, que las imprima con cargo a su propio bolsillo, gastando su propio tóner.

SEXTO. Migrar de la educación tradicional a la educación en línea. Éste es el punto más importante de todos (los subsume), ya que, gracias al avance científico y tecnológico, por primera vez en la historia de la humanidad es posible tener en el ciberespacio todo el conocimiento necesario hasta para cursar posgrados.

Nosotros pertenecemos a las generaciones que pueden eliminar la educación tradicional (aulas de cemento, horarios fijos, profesores burocratizados, evaluaciones preestablecidas, cobertura limitada, traslados físicos onerosos, etc.), para instaurar la educación universal en línea (aulas virtuales, horarios flexibles, sin docentes o docentes ocasionales, evaluaciones a ritmo del alumno, cobertura universal, sin necesidad de traslados continuos, etc.)… ¡y debemos aprovechar esta situación inédita en la historia de la humanidad!

Me parece increíble que no nos hayamos dado cuenta de esto o que, dándonos cuenta, queramos seguir anclados en esquemas educativos anticuados. La educación tradicional es esencialmente autoritaria y de limitada eficiencia, mientras que la educación universal en línea es esencialmente liberal y libertaria, al tiempo que dispara sobremanera la riqueza individual y social.

Con la educación universal en línea el estudiante se encontrará cara a cara, en cualquier momento, con el conocimiento que desea adquirir en función de las destrezas profesionales que desea desarrollar, evitando al máximo las intermediaciones inútiles y parasitarias.

La educación universal en línea sólo necesita dos cosas: a) una buena inversión en telecomunicaciones e informática; y b) la creación de plataformas de aprendizaje chingonas, con todo en línea, es decir, lecturas, videos, ejercicios, simulador de exámenes, chats, etc.

El alumno sólo tendrá que presentarse en una institución pública (la SEP) a rendir exámenes, a objeto de ir sumando los créditos que, al final, le merezcan la certificación oficial a la que aspire. Quizá, para efecto de algunas carreras, el alumno deba pagar algún taller o práctica in situ. Y, claro, a todo mundo se le debe advertir sobre las posibles consecuencias negativas del exceso de licenciados, maestros y doctores. Cada quien deberá tomar sus decisiones.

¿Ustedes creen que un tipo de mentalidad obtusa y atrasada, como Andrés Manuel López Obrador, esté pensando en llevar a cabo una revolución educativa de tal magnitud?

Yo no lo creo… ¡porque el tipo ése es un fanático de la “universidad de masas”, en donde muchos escuincles caguengues, con Síndrome de Che Guevarita, sean adoctrinados por profesores comunistoides para “hacer la revolución”! De hecho, así fue educado él…

Si nos atreviéramos, como sociedad, a implementar una revolución educativa (digital) como la recién perfilada, las primeras carreras que desaparecerían del sistema tradicional serían las carreras de ciencias sociales y humanidades: sociología, administración, ciencia política, derecho, economía, psicología, comunicación, antropología, etnología, trabajo social, contaduría, historia, pedagogía, filosofía, literatura, etc…. ¡que son justo las carreras que más han sido utilizadas para adoctrinar a la chamacada ilusa, ignorante e inmadura!

Presa de su “nacionalismo revolucionario”, de su “línea de masas” y de su adoctrinamiento garbancero, Andrés Manuel López Obrador quiere muchas universidades a la imagen y semejanza de su engendro capitalino: la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una de las universidades más caras e ineficientes del mundo.

AMLO es un peligroso magalómano que desea ser seguido y adorado por juventudes ciegas, bobas y obedientes, como lo fue Mao Zedong durante la funesta Revolución Cultural China (1966-1976). No esperemos de él, pues, iniciativas a favor de la educación universal en línea.

*Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco