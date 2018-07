Arctic Monkeys lanza videoclip de “Tranquility Base Hotel & Casino”

México.- La banda británica Arctic Monkeys lanzó el videoclip del sencillo “Tranquility Base Hotel & Casino” nombre que da título a su más reciente material discográfico.

El video de la canción fue dirigido por Ben Chappell y Aaron Brown y grabado en Reno, Nevada. El clip tiene una temática futurista y muestra imágenes de su presentación en el BBC Live.

“Tranquility Base Hotel & Casino” es el sexto álbum de estudio de la banda británica y fue producido por el músico James Ford y Alex Turner entre París, Londres y Los Ángeles. Fue lanzado el pasado 11 de mayo, aunque el día 7 del mismo mes se filtraron las canciones que lo conforman.

Arctic Monkeys arrancará su gira el próximo 6 de septiembre en la ciudad de Manchester y tendrá como invitado especial en todas sus presentaciones al dúo estadunidense The Lemon Twigs, se informó en un comunicado.

Otras ciudades que visitará entre el 6 y 28 de septiembre son Londres, Birmingham, Sheffield y Newcastle upon Tyne, además de Dublín, en Irlanda.

Arctic Monkeys es una banda británica de indie rock. El grupo está conformado por Alex Turner, Jaime Cook, Matt Helders y Nick O’malley. Su primer disco salió en 2006 bajo el título “Whatever people say I am, that’s what I’m n

Ntx