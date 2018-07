Comediante Mike Salazar hace reír y disfrutar de la Feria Rosarito 2018

Playas de Rosarito.- El comediante Mike Salazar, con su carisma y talento hizo que los asistentes a la Feria Rosarito 2018, rieran y disfrutaran durante su presentación donde se entregaron y se olvidaron de sus problemas y estrés.

Durante aproximadamente dos horas, los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad tuvieron la oportunidad de ver a su comediante favorito que traspasó las redes sociales para estar ante ellos.

En entrevista con Notimex, Mike Salazar comentó que con la plataforma de redes sociales tiene el contacto directo y cercano con el público que es la columna vertebral, no nada más para los comediantes, sino también para los cantantes.

“Solistas, bandas, payasos, conferencistas, quien hace buen contenido para las redes sociales es conocido a nivel mundial, si me invitan a un canal o programa crecemos la empresa y yo”, expresó.

Comentó que Teo González es uno de los comediantes que considera como su maestro, que no se considera standupero, “está de moda el stand up, yo canto bailo, cuento chistes, el standupero entra con micrófono en mano y sale igual, sin música, baile, ni nada”.

“No soy copia de nadie, he aprendido de comediantes de antaño y actuales como Franco Escamilla, Los Tres Tristes Tigres, José Luis Arau, Rogelio Ramos, siempre soy yo y no pierdo mi esencia, la gente me apoya así”.

Indicó que las imitaciones que más le piden son de las mujeres cuando se van a la zumba, la discusión entre hombre y mujer, así como la mujer enojada dirigiéndose al marido, “esas son mis interpretaciones preferidas y las del público”.

“En mis presentaciones ofrezco el mismo dinamismo que en redes sociales, en este escenario ofreceré los chistes que más han compartido en redes sociales porque es la primera vez que vengo a la Feria Rosarito”.

Mike Salazar expresó en entrevista con Notimex que, “hago el trabajo con una pasión muy marcada, trato de transmitir energía, me gusta ofrecer variedad, canto, bailo, hago parodia, stand up y respeto mucho al público en mis presentaciones”.

Mencionó que en el transcurso del año se presentará en Guadalajara y Ensenada, en el Pan y Vino el 28 de julio, que una de sus metas para este año es presentarse en Estados Unidos, lo cual están a punto de realizar.

El denominado “Caballero de la Comedia” se despidió del teatro del pueblo de la Feria Rosarito 2018, con amplias muestras de cariño por parte de los asistentes, quienes entre aplausos le gritaban que no se retirara del escenario.

Ntx