Continúa vigente fideicomiso vinculado a Morena, afirma INE

México.- El consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez aseguró que sigue vigente el fideicomiso vinculado a Morena, creado para apoyar a los afectados de los sismos de septiembre pasado, y por el que se impuso una multa a ese partido por 197 millones de pesos.

Cuestionado sobre si se había congelado el fideicomiso “Por los demás”, respondió que no, pues a mayo de este año, al corte de la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE), se reportaron 73.8 millones de pesos y hoy ya cuenta con más de 85 millones.

“Es absolutamente falso, el INE no ha congelado nada. Tan no lo hemos congelado que Horacio Duarte, representante de Morena ante el instituto, señaló que nosotros no teníamos el monto exacto del fideicomiso”, subrayó.

Reiteró que la investigación se cerró en mayo pasado, con el corte que tenía el uso del fideicomiso, es decir, 73.8 millones de pesos; luego, Duarte dijo que “son 85 millones y medio; le han seguido metiendo dinero, lo que demuestra que está vigente”.

Baños Martínez indicó que con la impugnación que interpuso Morena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para revertir la decisión el INE, tendrá que ofrecer toda la información que permita sustanciar adecuadamente el medio de impugnación.

El Instituto Nacional Electoral no se va hacer cargo de los dimes y diretes, descalificaciones y adjetivos que se han utilizado para denostar la investigación que hizo la Comisión de Fiscalización, en la que se detectaron operaciones irregulares en el fideicomiso y por la cual el Consejo General avaló imponer una multa a ese instituto político, expuso el consejero.

Las sobrerreacciones de los dirigentes de Morena y del virtual presidente electo “no le quitan el caris de ilegalidad que tiene este uso inadecuado del fideicomiso”, puntualizó al resaltar que el INE tiene pruebas contundentes de que se hizo un uso indebido de esa figura jurídica.

Agregó que este fideicomiso sirvió para recabar dinero de personas vinculadas al partido, fue retirado en efectivo por gente del mismo y, además, no está claro que fuera entregado a un padrón de beneficiarios de los sismos.

Es una falsedad que exista la intención de querer lastimar a López Obrador, “él es el presidente electo de este país y, en breve, será el presidente constitucional de México”, aclaró.

“Quiero decir enfáticamente que el instituto nunca se opuso a la posibilidad de que los partidos políticos apoyaran en una situación tan delicada como los efectos de los sismos; quién en su sano juicio, qué institución y qué funcionario público estaría en contra de apoyar a las personas que lamentablemente fueron lastimadas con los sismos, nadie”, enfatizó.

Sin embargo, apuntó, eso no quiere decir que los partidos puedan utilizar cualquier figura o cualquier mecanismo que sea parte de la legalidad.

“Las declaraciones del virtual presidente electo no le quitan la ilegalidad al uso indebido del fideicomiso. Nosotros creemos que el Tribunal Electoral tiene toda la información necesaria para que ahora en esta etapa de la impugnación pueda resolver lo que en derecho corresponda”, destacó.

Con respecto a los depósitos que realizó la esposa del virtual presidente electo, Beatriz Gutiérrez Müller, reconoció que hay un depósito por ocho mil 500 pesos y otros por las cantidades que dijo Andrés Manuel López Obrador, “pero no están expresamente identificados como depósitos de la señora, aun cuando hay recibos que se presentaron”.

Finalmente, señaló que el INE revisará con mucho cuidado esa situación, y en caso de que corresponda a depósitos hechos por Gutiérrez Müller, lo dirán públicamente para que quede claro en los términos: “no le vamos a poner más a la investigación ni le vamos a quitar lo que actualmente tiene”.

