López Obrador reitera transparencia absoluta en su gobierno

México.- El candidato ganador de la elección presidencial, Andres Manuel López Obrador, sostuvo que en su gobierno habrá absoluta transparencia, pues esa es regla de oro de la democracia, y recalcó que se darán a conocer los salarios que devengarán todos los funcionarios federales, además de que se eliminarán todos los privilegios.

En conferencia de prensa, aprovechó para mandar un mensaje a los servidores públicos de base de que su empleo será respetado y que no se afectará su salario con las medidas de austeridad y cambios que realizará para impulsar el ahorro y la mejor distribución de recursos del gobierno federal, y que servirán para promover el desarrollo y el empleo.

“Va a haber transparencia, es una regla de oro de la democracia… Se va a dar a conocer la nómina, cuánto gana cada funcionario, todo va a ser transparente, no va haber bonos o retribuciones especiales”, subrayó.

Agregó que se dará información de cuántas personas trabajan en los poderes Ejecutivo federal, Legislativo y Judicial, y se sabrá cuánto gana un secretario particular, un maestro y un policía, “toda la información, transparencia completa”.

López Obrador aclaró “que los trabajadores de base, sindicalizados, que no se preocupen, ellos tienen garantizado su empleo, su trabajo, el ajuste es arriba, en lo que se conoce ya como burocracia dorada, los de mero arriba que se pasaron y que se han servido con la cuchara grande, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre“.

Dijo que muchos lo ven mal porque se acostumbraron y hay una dosis fuerte de egoísmo, pero hay mucha gente que ni siquiera gana un salario mínimo y el presupuesto es del pueblo, por lo que no se puede concentrar en una minoría, se tiene que distribuir, tiene que haber equidad y justicia.

Consideró que con los salarios que tendrán les alcanzará, y que se tiene que actuar con austeridad republicana, pues no estamos en la fase superior que espera que no se aplique, que no es para amenazar, ya que la fase superior a la austeridad republicana es la pobreza franciscana.

También señaló que hay quienes les han planteado que no van a cobrar porque lo que quieren es ayudar a la cuarta transformación de México, ya que es una “dicha enorme” participar en este proceso. “Es como dedicar un sabático, nada más que van a ser de seis años, no uno, para ayudar a la transformación del país”, resaltó.

Con relación a las iniciativas preferentes, indicó que se analizarán y definirán en los próximos días, pero una irá dirigida a la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, porque es urgente, y otra muy probable es la relacionada con la eliminación de los fueros y los privilegios en el gobierno, y se empezaría con reformar el Artículo 108 de la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado por actos de corrupción, entre otros asuntos.

El aspirante ganador de la elección presidencial dijo que un buen juez por la casa empieza, por lo que informó que el dinero que le tocará a Morena de prerrogativa, es demasiado en un ambiente de austeridad, pues corresponderían aproximadamente mil 400 millones de pesos.

“En su momento se va hacer un planteamiento para no recibir ese dinero, que los partidos también ayuden para que se liberen fondos para el desarrollo. Pueden estar asignándole a Morena mil 400 millones porque le fue muy bien (en la votación); la gente nos dio su confianza, se lo agradecemos mucho a nuestro querido pueblo, pero no vamos a abusar”, apuntó.

Según López Obrador, de recibir ese dinero, Morena se echaría a perder como ha sucedido con otros partidos que se olvidaron del pueblo, de su misión de servidor, del amor al prójimo.

En otro tema, indicó que se cumplirá lo que mandata el Artículo Cuarto de la Constitución, que es el derecho a la salud que ahora es letra muerta, porque millones de mexicanos no tienen posibilidad de atenderse sin pagar, es decir, no hay el derecho a la salud en la práctica.

“Es parte de lo que llamamos el Estado de bienestar, el mexicano, y ese es el ideal, la utopía, el sueño que queremos convertir en realidad, es tener seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, y esto incluye la atención médica y los medicamentos”, expuso.

