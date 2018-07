Silvia Pinal revela detalles de cuando conoció a Luis Miguel

México.- La actriz mexicana Silvia Pinal, quien recibió un homenaje de parte del musical “La jaula de las locas”, reveló detalles de cuando conoció al cantante Luis Miguel, padre de su bisnieta Michelle Salas.

“Lo conocí en un restaurante. Pasé por ahí y me dijo: ‘yo a ti te conozco hace mucho’, y le dije: ‘yo a tí también'”, contó la diva entre risas, aunque no mencionó la fecha exacta del encuentro.

Mencionó que ella y Luismi no se deben una plática, sino muchas. “No hemos podido, pero no hace falta. Yo lo quiero porque es el padre de una de mis nietas, que es preciosa, porque la Michelle es una niña preciosa. Ya con eso que me deja no me importa lo demás”.

En charla con la prensa, al preguntarle si es cierto que Michelle está distanciada de “El Sol”, respondió que ignora cómo es la relación entre ellos.

“Michelle llega, triunfa y se va”, señaló para luego decir que si lo tuviera enfrente “le diría ¡Qué guapo eres, simpático!”.

Respecto a la imagen que se trató de su nieta Stephanie Salas en “Luis Miguel. La serie”, Pinal expresó: “no lo sé y ni me interesa, no la he visto. Me han dicho dos o tres cosas, pero no la he visto ni la pienso ver, la verdad”.

Con Stephanie tampoco ha hablado sobre ese tema, pues ambas están trabajando y no han coincidido. “Pero yo creo que la han tratado bien, no tienen por qué no tratarla bien”.

Recordó incluso cuando “El Doc”, amigo de Luis Miguel, iba por Michelle Salas para llevarla con él y luego la regresaba. “Era muy chiquita. No sé (si no quería reconocerla) y ni me interesa. Esas cosas no me las pregunten porque es algo que puede herir a mi gente y a mi gente la quiero y la voy a defender”.

Enfatizó que nunca ha tenido contacto directo con Luis Miguel. “Pero ni hace falta, yo lo quiero. Lo que significa para mi casa y para mi nieta ya está ahí. Yo no tengo que perdonarlo”.

Ntx