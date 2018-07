Falta humildad en los del carro completo  

Por Rubén Cortés

El máximo ganador de votos en nuestra democracia, con 33 millones; único que desde 1997 logró mayoría absoluta en el Congreso; que consiguió en las urnas el poder total que otros tuvieron que tomar por las armas: ÉL… no ha sido magnánimo en su victoria.

“Todo esto se ha difundido mucho en los medios conservadores, no se me va a olvidar, no es que quiera actuar yo de manera vengativa. Yo no odio pero no olvido; yo perdono pero no olvido”, advierte el ganador de las pasadas elecciones presidenciales.

¿Este es el discurso responsable de un presidente electo? Para nada. Pero menos todavía de un presidente electo que ha sido nuestro máximo ganador de votos; el único en democracia con mayoría absoluta en el Congreso; ganador del poder total en las urnas.

Sobre todo porque es gratuita su amenaza a “los medios conservadores”: la hizo porque publicaron una noticia que dio a conocer la misma autoridad electoral que validó el mismo día de la elección que ha sido el máximo ganador de votos en nuestra democracia, el único que desde 1997…

El INE multó a Morena con 197 millones de pesos por ensamblar una trama de financiamiento ilegal: en un solo día, 56 personas del partido sacaron 54.5 millones de un fideicomiso que dijo crear para los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre… pero que nunca llegó a los damnificados.

Pero la amenaza es ociosa, porque el INE no responsabiliza al partido del presidente electo de usar los más de cuatro millones de dólares del fideicomiso en su campaña electoral, ya que al ser dinero en efectivo, al INE le resultó imposible seguir la pista al dinero: fue una trama de profesionales.

Es decir, no pasará nada, porque se trata de un delito electoral de Morena que no modifica el resultado del 1 de julio, pues:

–Ni afecta la equidad

–Ni rebasa el tope de campaña

–Ni hay una diferencia menor a 5.0 por ciento entre el ganador y el segundo lugar.

Aunque, ahí queda la advertencia del hombre más poderoso del país en cuatro meses: “Todo esto se ha difundido mucho en los medios conservadores, no se me va a olvidar, no es que quiera actuar yo de manera vengativa. Pero no olvido, no olvido, no olvido”.

Si, falta humildad en los del carro completo el 1 de julio: su plan de austeridad dejará sin empleo a un cuarto de millón de burócratas, pero el próximo canciller, Marcelo Ebrard, viaja en avión en asientos de primera clase y viste un suéter marca Carolina Herrera, de 18 mil pesos.

Sería saludable que se serenen. Porque se están comiendo la merienda…

Antes del recreo.