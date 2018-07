Lucharemos hasta agotar la última posibilidad técnico de “Tri” sub 21

Barranquilla, Col.- Marco Antonio Ruiz, técnico de la Selección Mexicana de Futbol sub 21, afirmó que lucharán hasta que se agote la última posibilidad de acceder a semifinales del Torneo Varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Tras sufrir su segunda derrota del certamen, luego de ser superado por El Salvador, el campeón defensor necesita vencer por tres o más goles en la última jornada a Haití y esperar que Venezuela derrote a los salvadoreños.

“Tenemos que aferrarnos a esa posibilidad, pero conscientes de que tenemos que hacer nuestra parte, me parece que hoy era un partido en donde a mi entender era cuestión de tiempo para que pudiéramos tener opciones claras de gol en la segunda parte”, dijo.

Consideró que dicha situación no se dio por “una equivocación personal, una decisión mala de nuestro arquero (Abraham Romero) que provoca una expulsión y lógicamente eso equilibra todo”.

“Siempre jugar con uno menos en este deporte es dar mucha ventaja, el equipo aún así siempre fue el que propuso, el que buscó el marco contrario y hoy no fue posible, el fútbol a veces tiene estas circunstancias y hay que aceptarlas. Duele muchísimo porque no estamos acostumbrados a eso pero hay que sacarle provecho a todo”, apuntó.

Consideró que habría sido mejor mantener al equipo que logró el segundo lugar en el Torneo Esperanzas de Toulon 2018, ya que existía un mayor entendimiento.

“Siempre dije que hubiera sido bueno tener continuidad con el grupo que tuvimos en Toulon porque ya habíamos encontrado un buen funcionamiento, pero estos son buenos jugadores, no hemos encontrado el nivel en lo colectivo, por distintos motivos, lo que te pueda mencionar ahorita puede sonar a excusas y justificaciones”, externó.

Aclaró que confía “a muerte en estos jugadores, en el talento de ellos, sé que es más de lo que hemos mostrado, me muero con este grupo y no me arrepiento de nada”.

“Son jugadores que tienen un gran amor propio, mucho orgullo y ahorita están muy dolidos porque saben que no es lo que esperábamos, hay que levantar la cabeza, esto nos va a hacer crecer, nos va a fortalecer, por supuesto que duele, pero tenemos que hacer nuestra parte, para esperar alguna combinación tenemos que ganar”, sentenció.

El cuadro mexicano con límite de edad se verá las caras el miércoles con Haití, duelo de la tercera y última jornada correspondiente al Grupo B.

