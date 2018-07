Chiquis Rivera no está embarazada, pero queremos un bebé Rosie Rivera

México.- Luego de las especulaciones acerca de un posible embarazo de la cantante Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, su tía Rosie Rivera negó que por el momento lo esté.

“Que yo sepa, no. No sé sus horarios, le pregunté, pero ella me dice que no. Sin embargo, todos queremos un bebé de Chiquis. ¿Te imaginas los ojos verdes que solamente han salido de ella en la familia Rivera?”, apuntó Rosie.

Consideró que tras la muerte de Jenni Rivera, Chiquis ha sido una excelente madre para sus hermanos, aunque a ella le gustaría que su sobrina viva en carne propia la experiencia de la maternidad.

“Si es con Lorenzo o si no es con él, yo deseo que se case y tenga hijos cuando ella quiera, que tenga el control de su vida”.

Luego de que Chiquis anunció que se dedicará a cantar de manera profesional, Rosie auguró que la joven de 33 años podrá con su carrera y como mamá cuando esto último suceda. Además, como familia siempre estarían dispuestos a cuidarle a su bebé.

“Yo me llevo a mis niños cuando voy a predicar y cuando vengo a ‘Mira quién baila’. Creo que cuando se abre una puerta, Dios la abre bien y sería hermoso que se llevara a sus hijos con ella”.

Reflexionó que Chiquis ha sufrido mucho a lo largo de su vida y por muchas razones.

“Quiero que ella sea feliz, quiero que se desenvuelva porque ese era el sueño de Jenni. Cuando Chiquis tenía cinco años, mi hermana la metía en concursos de belleza y Chiquis ya era estrella.

“En vez de estar deprimida en su cama, llorando y escondiéndose del mundo, quiero que se pare en un escenario como toda una mujer. Como tía, mi papel es apoyarla en lo que ella anhele y sueñe hacer de su vida”, concluyó.

Ntx