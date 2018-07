Intocables, todos los empleados de base: Suárez del Real

Ciudad de México.- Hasta el momento hay 400 trabajadores del gobierno capitalino que fueron despedidos por motivos políticos, como el no haber votado por el Frente en las recientes elecciones. Así lo explicó el diputado José Alfonso Suárez del Real, designado por la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum para darle seguimiento al tema.

En entrevista exclusiva para el periodista Ian Soriano, del Diario Basta!, el diputado local afirmó que, a mediados de julio de este año, los empleados fueron “suprimidos” de sus cargos, por lo que ya establecieron una ruta de apoyo jurídico. “El doctor Amieva le ofreció a la doctora mejor conciliar. Había trabajadores hasta con 15 años de servicio”, dijo.

“Ha sido muy clara la doctora: nosotros vamos a respetar a todos los trabajadores basificados. La Constitución garantiza sus derechos hasta 2021″.

Sobre los empleados de base de la ALDF aseguró que no tienen de qué preocuparse, porque no les preguntarán quién los puso, ni su origen; solamente tendrán que comprometer su lealtad con el nuevo Congreso de la ciudad y ponerse a trabajar.

¿Qué acercamiento ha habido con Juan Ayala?

“Siempre lo ha habido, es por eso que me han pedido que intervenga en esta situación. Y lo haré con el bombero (Ismael Figueroa). Es un bombero más. Tendrá que pedir disculpas a las instituciones, a la legislatura, porque la puso en crisis. Le pediría a Ismael que asuma que ya no es candidato a legislador; no es representante de los bomberos. Nosotros no vamos por la revancha“.

El Arsenal / Entrevista a cargo de Ian Soriano