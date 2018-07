Luchador Luis Román va por el título en Barranquilla 2018

México.- El seleccionado nacional de lucha grecorromana Luis Alberto Román Barrios asiste a Barranquilla, sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la intención de vencer al campeón olímpico cubano Mijaín López y subir a lo más alto del podio.

Sin imaginarse cuánto cambiaría su vida, el luchador inició la práctica de este deporte en 2005, con el fin de defenderse del acoso escolar que sufría por su sobrepeso.

Luego de ser campeón de Olimpiada Nacional y segundo lugar en un Campeonato Panamericano Juvenil, obtuvo la medalla de bronce en el pasado Campeonato Panamericano Senior de la especialidad, celebrado en Lima, Perú, aciertos que lo llevaron a continuar una carrera deportiva de alto rendimiento, indicó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El principal objetivo de Román Barrios es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que a base de trabajo físico y psicológico intentará llevarse el oro en Barranquilla 2018 y ganarle al tricampeón olímpico cubano Mijaín López, a quien denominó como “rey grecorromano”.

“A estas instancias la preparación es mental, el positivismo es elemental en esta etapa. Estoy seguro en mi técnica y fuerza, sea mucha o poca, voy a luchar por meterme a la final, voy por la medalla y quiero hacer lo que dicen que es imposible, marcarle puntos al rey”, comentó.

Bajo el mando del entrenador David Maia, el gladiador se prepara en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

Román Barrios se dijo orgulloso de pertenecer a la delegación mexicana que asiste a Barranquilla y agregó que “estoy contento por lo que han realizado mis compañeros en los Centroamericanos, somos un país aguerrido, con muchas cualidades; aunque todavía no es mi turno de participar, me siento orgulloso de ellos y eso me motiva a hacer mejor las cosas”.

