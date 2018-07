María León transmite mensaje de libertad a través de “Amor ilegal”

México.- A través de un tema alegre y bailable al ritmo de salsa, la cantautora y bailarina María León lanza un mensaje contundente de libertad con su nuevo sencillo “Amor ilegal”, en colaboración con Morenito de Fuego.

La canción forma parte de “Inquebrantable”, disco con el que debuta como solista, lo que la tiene muy entusiasmada.

En entrevista con Notimex, la exintegrante de Playa Limbo expresó: “Para mí era muy importante que el tema tuviera un sonido actual, que llamara la atención de las nuevas generaciones, quería transmitir música bailable y divertida pero con un mensaje. Muchas familias mexicanas están pasando en la frontera situaciones difíciles, es importante que el mensaje sea escuchado”.

Respecto a la colaboración con Morenito de Fuego, la intérprete aseguró: “Creo que era importante la participación de un mexicano y quien mejor que el Morenito que es sin duda un gran intérprete y autor”.

Maria León explicó que el disco cuenta con 10 canciones llenas de contrastes que se va a dividir en dos partes, cinco temas con sus videos correspondientes serán lanzados este año y el resto el próximo, con el fin de dar a cada canción el tiempo correspondiente de difusión.

Resaltó que las canciones son bailables con ritmos actuales y diversos, pero también habrá dos temas muy especiales para ella, la balada “Si es amar”, y “Sé te salió mi nombre”, canción que interpreta acompañada del Mariachi Vargas y que habla de desamor y despecho.

“En un principio tenía planeado hacer exclusivamente música alegre, pero este año viví una de las experiencias más tristes de mi vida, una ruptura amorosa, donde me rompieron el corazón y me dejaron, de pronto lo que tenía que decir ya era distinto. Me siento con la responsabilidad de hacer música honesta, era importante sacar lo que yo sentía a través de la música”.

María también habló del tema “Locos”, que surgió de un viaje que hizo a Estados Unidos, para estudiar el popular género urbano, “platiqué con productores de Jennifer Lopez, Gente Zona y Maluma, por lo anterior comprendí lo que yo quería hacer, no soy muy literal creo que la música, la poesía y la literatura existe para expresarse artísticamente, y eso es lo que hago pero desde una perspectiva de mujer”.

Muy conmovida, María habló de “Inqrebantable”, la canción que le dará nombre al disco, y confesó que es la más especial porque la compuso para ella, sin pensar en nada más “es sin duda el tema que me hace sentir fuerte, me ha ayudado a sostenerme durante casi un año”.

“Por primera vez estoy siendo muy libre de hacer lo que siempre había querido, estoy muy entusiasmada de poder dar más espectáculos como parte de la gira ´Sargentour´ el show está lleno de cosas que me gustan como la danza, el pole dance, acrobacias, tengo a varios bailarines acompañándome, proyecciones en pantallas, músicos e incluso tambores con agua”.

La gira se llama “Sargentour,” debido a que María creó un personaje llamado “Sargento León” para sobrevivir a ciertas circunstancias donde estaba rodeada de hombres y por personas de otras generaciones donde tenía que ser más ruda, expuso la cantante.

Cuatro canciones que la intérprete compuso con Playa Limbo, los nuevos temas que contendrá su disco y algunas canciones en homenaje a Selena, forman parte de lo que se puede escuchar en los espectáculos de “Sangentour”, que ha presentado en 22 ocasiones y espera traer pronto a la Ciudad de México.

Ntx