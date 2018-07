Embajada de Israel busca a equipo de Marcelo Ebrard

México.- Luego de que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, propusiera a Marcelo Ebrard como la persona que ocupará la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante su administración, la embajada de Israel ya lo busca para iniciar la comunicación y darle continuidad a la excelente relación bilateral.

De esta forma lo expresó el representante del Estado de Israel en México, el embajador Jonathan Peled, quien en entrevista apuntó que si bien todavía no hay un acercamiento formal por parte del equipo de Ebrard Casaubón con el cuerpo diplomático, ya se realizan las primeras diligencias de acercamiento con los dirigentes de la próxima administración.

“Todavía no hay un acercamiento por el equipo de Marcelo Ebrard, no lo conozco personalmente, pero me imagino que en los próximos meses va a haber un acercamiento también con los embajadores; pero por nuestra iniciativa también ya estamos tratando de hacer contacto con los dirigentes de la nueva administración, de hecho ya tenemos varias amistades con gente en su equipo, y estoy realmente en la esperanza de poder pronto conocer al futuro canciller y a su equipo”, señaló.

El diplomático afirmó que hoy en día se cuenta con una excelente relación con la cancillería mexicana bajo el liderazgo de Luis Videgaray Caso y los distintos subsecretarios.

“Esto seguirá manteniéndose, yo creo que va a haber un proceso de transición muy bueno y ordenado, y ahí estaremos nosotros muy atentos para estrechar nuestra mano también al futuro canciller y a la futura Secretaría de Relaciones Exteriores”, abundó.

Jonathan Peled estimó que será en las próximas semanas cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu se ponga en contacto vía telefónica con Andrés Manuel López Obrador, toda vez que ya le envió una carta de felicitación por haber ganado las elecciones a la Presidencia de la República.

“Siempre hemos tenido una relación excelente con México a lo largo de los años, con todos los distintos gobiernos, y no hay por qué no pensar que esta relación seguirá de la misma manera también con la nueva administración”.

Adelantó que hay muchas cosas que Israel quisiera compartir con México, “en temas de desarrollo de manejo de recursos hídricos, el desarrollo del campo, tecnologías israelíes que muchas de ellas ya las tienen, pero queremos también ofrecerlas a la nueva administración y seguir realmente con esta muy buena relación y amistad que ya tenemos”.

Recordó que uno de los temas que se quedará pendiente con la actual administración y que se tendrá que continuar con la que encabezará López Obrador es la de culminar la modernización del Tratado de Libre Comercio, con lo cual podría ampliarse el intercambio comercial que hasta el momento sólo asciende a 750 millones de dólares.

En el tema de inversión, el embajador explicó que la inyección de capital israelí en México se ubica en tres mil millones de dólares, con una tendencia a incrementarse, ya que existe interés por parte de los empresarios de aquel país en ampliar su presencia en el sector de energía alternativa, autopartes, y tecnología, entre otras.

“Vemos un gran potencial en México, las empresas e inversionistas israelíes están siempre buscando ampliar su presencia en México, y esto es una de las cosas principales con la nueva administración, y cuando tomen posesión vamos a tener que darnos tiempo para reunirnos”, dijo.

De igual manera, recordó que uno de los acuerdos firmados en la visita de Netanyahu al país en septiembre pasado, que tiene que ver con la cooperación en servicios aéreos, ya rinde frutos luego del acuerdo entre Aeroméxico y la aerolínea israelí El Al, lo cual se espera capte mayor intercambio de turistas.

Al respecto, el embajador puntualizó que en el último año, 45 mil turistas israelíes viajaron a México, mientras que 26 mil mexicanos se aventuraron a conocer el bello destino, 12 por ciento más en comparación con el año anterior, viajeros que ya no solo ve a Israel como un destino religioso, sino también está interesado en conocer su ecoturismo, gastronomía, y su divergencia cultural.

“No se requiere de una visa, es bastante fácil decidirse mañana viajar a Israel por una semana, normalmente se hace una escala breve en Europa, pero no se requiere ninguna otra preparación, estamos listos para recibir los mexicanos inmediatamente”.

En temas educativos, aseguró que las alianzas y acuerdos van por buen camino, que hoy en día se tienen acuerdos con la UNAM, Tec de Monterrey, ITAM, y la Universidad Anáhuac, entre otras, y que este último año se realizó un acuerdo triangular entre la UNAM, la Universidad de Ben-Gurión del Néguev, y la Universidad de Arizona.

Otro proyecto al cual se ha unido la embajada de Israel es “Talentum”, un proyecto mexicano liderado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y auspiciado por el banco Santander, que en esta ocasión enviarán a los 60 estudiantes universitarios más brillantes de México a Israel, a los que se unirán 10 profesores, en conmemoración del 70 aniversario del Estado de Israel.

Hay que recordar que México e Israel cumplen 66 años de amistad, y para las próximos décadas, el embajador Jonathan Peled solo puede vislumbrar un acercamiento más profundo, que superará la distancia geográfica con mas turismo, mayor inversión e intercambio económico y cultural.

“Realmente no hay porque esta relación no siga floreciendo, no creo estar aquí en 66 años para atestiguarlo, pero creo que los cimientos de esta relación ya existen, yo veo un futuro muy bonito y muy lindo, y creo que todavía hay mucho para aspirar y para lograrlo”.

Finalmente el diplomático apuntó que “Israel está con México en las buenas como en las malas, y es algo que siempre estamos dispuestos a ofrecer, no solamente cuando ya ocurrido un terremoto, sino en la preparación civil frente a terremotos, tsunamis, huracanes, y demás”.

