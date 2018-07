Alejandra Orozco prueba en el género tropical en dueto con Los Casino

México.- La cantante de música vernácula y banda sinaloense Alejandra Orozco incursiona en el género tropical al grabar a dueto el tema “Perdóname” con Los Casino de Chucho Pinto.

En entrevista con Notimex, la originaria de Guadalajara, Jalisco, explicó que el sencillo es para el disco de la agrupación tropical “aunque después de la experiencia estoy pensando seriamente hacer algo más en ese género para mis seguidores, sin dejar el mariachi y la banda”.

Indicó que Los Casino de Chucho Pinto festejarán con un disco a duetos el 50 aniversario de trayectoria. “La verdad sí lo pensé porque no me imaginaba cantar en ese ritmo, pero cuando vi la trayectoria de Los Casino me convencí de que no perdería nada y, al contrario, experimentaría algo nuevo. La sorpresa es que el tema está en los primeros lugares de popularidad en el sureste”.

La egresada de “La Voz México” comentó que incluso el grupo la ha invitado a algunas fechas con ellos para cantar el tema y dar su espectáculo ranchero y de banda. “De hecho ya estoy haciendo un disco de vernáculo y banda, que son los géneros que me han dado de comer siempre”.

Subrayó que lleva dos temas grabados bajo la producción de José Luis, “Pato”, Cárdenas quien, dijo, tiene un sentido auditivo diferente, no está viciado y enriquece la propuesta de esos dos temas ya grabados.

Respecto a los efectos en su voz de su marcada pérdida de peso, Alejandra Orozco dijo que ahora respira mejor “alcanzo tonos en los que me quedaba corta, ya no me canso y me siento más ágil para andar de un lado a otro del escenario”.

La intérprete explicó que el disco se detuvo en la grabación por el resultado exitoso del tema tropical. “La verdad es que el impacto del tema tropical nos ha sorprendido y hemos tenido que dar tiempo de promoción y presentaciones, por eso se detuvo mi disco, pero quiero terminarlo para finales de año”.



Ntx