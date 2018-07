Consejos de Kelly Services a las empresas mexicanas

Por Sofía Salinas

“Aunque hay estudios que posicionan a México como el país con mayor satisfacción laboral de Latinoamérica”, la encuesta de Kelly Services, titulada “Tendencias del mercado laboral en México 2018” revela datos interesantes; uno de ellos, que la gente que labora en la industria del Gas y Petróleo, por diversos factores, es la más feliz.

Con cifras de la OCDE, “Aunque se ha logrado disminuir la informalidad laboral, en México sigue siendo alta para hombres y mujeres, aunque son ellas quienes lideran este aspecto.

“A nivel de ingresos, la desigualdad sigue siendo bastante alta.

“El desempleo en México ha disminuido y se sitúa por debajo del promedio de la OCDE (4% vs 6%).

“Hay un punto que permitiría disminuir estas brechas: la educación.

“La educación es la base de nuevas oportunidades laborales.

“Quienes estén mejor preparados -tanto en el nivel de especialización como en el manejo de idiomas como el inglés- podrán acceder a oportunidades laborales que les permitan crecer en lo laboral y en lo personal”, agrega el estudio.

Pero la educación, que puede ser determinante para tener mejores oportunidades laborales, no asegura la satisfacción y sensación de felicidad en el trabajo, ni la estabilidad laboral.

“Considerando los datos aportados por Ipsos -investigadora de mercados- México es uno de los países con mayor satisfacción laboral, gracias a que los mexicanos valoran aspectos como:

Lugares gratos. Ambientes llenos de estímulos, algo que va de la mano con factores emocionales.

Buen ambiente. Es importante cuidar la transparencia, evitar la generación de rumores y fomentar el trabajo colaborativo.

Kelly Services, pone de manifiesto la importancia del trabajo en equipo, sobre todo para los millennials, quienes -al elegir entre competencia o colaboración- se inclinaron en un 88% por la colaboración.

“Las políticas de Desarrollo humano con que cuenten las empresas influyen en la felicidad laboral de los mexicanos. Para retener al mejor talento, predicar con el ejemplo.

“Las empresas deben adaptar sus sistemas laborales para hacerlos más flexibles. Ya que en un futuro cercano los millennials serán más de dos tercios de la fuerza laboral mundial.

“Las formalidades no van con esta generación: prefieren una comunicación directa y sin rodeos.

“Es necesario proponerles constantes desafíos. Ante el estancamiento, los millennials buscarán nuevas alternativas.

Balance vida/trabajo. Es importante que el trabajo permita tener una buena calidad de vida, pues de poco sirve tener prestaciones laborales o ganar un buen sueldo, si no hay tiempo para uno mismo.

“Casi el 50% de los encuestados dicen sentirse felices en su actual empleo. Pero no debemos desconocer que hay un 36% que manifiesta no estar feliz en su actual empleo y un 16% no lo sabe.

“Las industrias Hospitalidad, Química y Farmacéutica presentan el menor índice de felicidad. En contraparte, la industria del Gas/Petróleo es la más feliz”, manifestó.

A la encuesta de Kelly Services, respondieron aproximadamente 9,000 personas de todo México.

Vale la pena leerla y analizarla, ya que contiene muchos datos más que ayudarán a tener una mejor visión del mercado laboral.

