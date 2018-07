Reconversión monetaria colapsará sistema de pagos en Venezuela 

Caracas, Venezuela.- El anuncio del presidente Nicolás Maduro de quitarle cinco ceros al bolívar ha generado incertidumbre en la población, principalmente sobre cómo pagarán servicios cuyos precios están muy por debajo de la moneda de menor denominación que entraría en vigencia el próximo 20 de agosto.

Economistas advirtieron que la reconversión monetaria, en vez de resolver la fuerte escasez de efectivo y de frenar la hiperinflación, provocará el colapso del sistema de medios de pago del país sudamericano.

El economista Víctor Álvarez señaló que en el gobierno no está trabajando en un programa integral de reformas económicas y que sólo anuncia medidas aisladas e incoherentes.

“Es una tragedia”, afirmó. “Con la reconversión vamos rumbo al caos monetario, hacia el colapso del sistema de medios de pago y a la bancarrota de toda la economía”.

Indicó que la moneda de 0.50 bolívares soberanos, equivalente a 50.000 bolívares, está a un nivel muy alto para pagar algunos servicios, por lo que se entorpecerá el proceso de operaciones de montos pequeños porque no hay monedas de una denominación menor para dar el vuelto.

Un ejemplo es el pago del transporte público, cuyo pasaje mínimo está en 10.000 bolívares y que a partir del 20 de agosto sería de 0.10 bolívares.

“El trabajador que se suba a un autobús pagará con una moneda de 0.50 un pasaje que cuesta 0.10, y no hay cómo darle el cambio. Es una evidencia del colapso del sistema de pagos para aquel tipo de transacciones al detalle que hace la mayor parte de la población que no está bancarizada, que no tiene tarjeta de debido ni de crédito y que necesariamente debe tener efectivo en el bolsillo para hacer ese tipo de pagos”, dijo.

Añadió que la opción que tiene el gobierno es que aumente el precio del pasaje a 0.50 bolívares, lo que afectaría a los trabajadores que viven de un ingreso fijo.

El economista Ángel Alvarado, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, coincidió con esta cuestión. “El sistema de pago va a ir colapsando”.

Recordó que, en 2008, la liquidez en billetes y monedas circulantes era de 30 por ciento. Una década después, la cifra cayó drásticamente a 1 por ciento. “A medida que la inflación crezca habrá cada vez menos billete y monedas”, advirtió.

El diputado explicó que el billete de mayor denominación, el de 500 bolívares soberanos (50.000.000 bolívares fuertes), para el día de su entrada en vigencia habrá perdido valor y equivaldrá a cinco bolívares soberanos, o 500.000 bolívares de los actuales.

“Para nada se va a enfrentar la hiperinflación con los anuncios realizados el miércoles”, aseguró el economista Luis Oliveros.

Indicó que el gobierno, con la reconversión monetaria y ahora colocando el petro “casi como garantía” de los nuevos bolívares, no está haciendo nada para frenar el alza acelerado de los precios.

Muy por el contrario, dijo, genera más incertidumbre que la moneda pase a depender de la divisa digital debido a que está sancionada por Estados Unidos y no ha despertado ningún interés en el mundo.

El presidente Nicolás Maduro había fijado la reconversión en un primer momento para junio, luego para el 4 de agosto y la víspera dijo que la medida se implementaría el 20 de agosto. Además, informó que se eliminarán cinco ceros del bolívar y no los tres que estaba previsto borrar inicialmente.

Aunque el mandatario insistió en que el “bolívar soberano” entrará en vigor el 20 de agosto, algunos analistas prevén que el proceso podría prorrogarse nuevamente debido a que es muy corto el plazo para repartir los nuevos billetes en todo el país y preparar a los bancos y a la población.

Críticos y opositores dijeron que la eliminación de ceros no ataca el principal problema del vertiginoso crecimiento de los precios y recordaron que, ya en 2008, hubo una reconversión que removió tres ceros de la moneda.

La economía del país petrolero atraviesa su quinto año de recesión y sufre la primera hiperinflación de su historia, según datos manejados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estimó esta semana que el alza podría llevar a una inflación de 1.000.000 por ciento al cierre del año. La alta inflación del país hace que sea casi imposible obtener dinero en efectivo.

La crisis económica mantiene en la pobreza al 87 por ciento de la población y hace que nueve de cada 10 venezolanos no puedan pagar su alimentación diaria, reveló una encuesta que realizaron el año pasado las tres principales universidades del país.

NTX