Técnico Miguel Herrera reitera su inconformidad con la regla “20/11”

México.- El técnico del Club América, Miguel Herrera, reiteró su inconformidad con la regla “20/11” en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, porque es algo que se impone, cuando debe ser por convicción, y pese a tener jugadores en su plantel para cumplir bien con esa norma.

“Tenemos a 10 jóvenes que pueden hacer la chamba sin problemas y a otros cuatro que juegan frecuentemente en la Primera División”, dijo en conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa.

Manifestó que desde su perspectiva, este reglamento, por todo lo que implica, no debe ser un tema impositivo.

“Lo dije desde el principio, no estoy de acuerdo con la regla, no me parece correcto que me quieran imponer algo, no debe existir una regla de este tipo”, consideró el timonel azulcrema.

Por otra parte, Herrera se refirió a la eliminación de la selección mexicana sub 21 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, la cual consideró que no es responsabilidad exclusiva de los jugadores, como en el caso de su pupilo Diego Lainez.

“Las criticas deben ser para toda la selección mexicana, no sólo para un jugador como Diego Lainez, él no es la selección”, estableció el “Piojo” Herrera.

Ntx