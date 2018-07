Toño Lizárraga promueve en la capital del país “La morra formal”

México.- El cantautor Toño Lizárraga visita la Ciudad de México para promover “La morra formal”, su más reciente material discográfico del que se desprende el sencillo del mismo título, ya en plataformas digitales.

En entrevista con Notimex, el ex vocalista de la Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga afirmó que con un tercer disco goza ya del reconocimiento internacional. “De hecho mis temas suenan en Centroamérica y algunos países del sur de América, detalle que me tiene impactado”.

Indicó que practica la autocrítica con el fin de mejorar sus propuestas. “Este disco me costó mucho trabajo terminarlo, no hablo de tiempo sino que fui muy estricto con todo y por fin me dejó satisfecho como consumidor de mi propia música”.

Explicó que “La morra formal”, es del juvenil compositor Tlaloc Noriega, aunque también trae temas de Ariel Barreras y de su hijo Husein Barreras; incluso “aporté un par de temas, porque ya estoy libre como compositor y ya puedo dar canciones a quien yo quiera”.

Toño Lizárraga compartó que ese tema le recuerda un viejo dicho de su padre: “Mira ‘mijo’: hay mujeres para divertirse y con las que buscas la formalidad y al escuchar la propuesta la tomé, porque el mismo mensaje es para ellas; hoy en día tenemos que encauzar a nuestros jóvenes a hacer las cosas bien”.

Acompañado por su hijo “Toñito”, de 12 años, el cantante dijo que siempre tiene un consejo positivo para su vástago. “Ahora que está de vacaciones me lo traje de gira para que valore todo lo que tengo que hacer para vestirlo, calzarlo y darle educación, porque así mi padre me enseñó a valorar la vida”.

Lizárraga enfatizó que su carrera como solista va en ascenso y cada vez más consolidada y que siempre estará agradecido con don Salvador Lizárraga “con el que aprendí a no desesperarme, porque esta carrera es de resistencia e insistencia”.

