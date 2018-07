Cecilia Toussaint lleva a niños al mundo de “Harry Potter” con lectura

México.- La actriz, productora y cantante de rock, Cecilia Toussaint, elevó la imaginación de chicos y grandes, con la lectura en voz alta de fragmentos del libro “Harry Potter y la piedra filosofal”, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

En el marco del programa de Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿Quieres que te lo lea otra vez?, Toussaint inició la lectura, mientras el público escuchaba atentamente y echó a volar su imaginación.

Julian Andre, hijo de Toussaint, musicalizó la lectura, para reforzar la imaginación de la gente.

En entrevista con Notimex, Toussaint señaló: “La lectura de eso se trata, que la gente haga sus propias imágenes de lo que escucha, más allá de si ya vieron la película o no; por lo pronto hacer este tipo de actividades me encanta y me divierte, porque mi abuelo me enseñó a realizar estas lecturas en voz alta”.

Indicó que está por terminar el proyecto de Rock en tu Idioma sinfónico: “Vamos de gira y estaremos en el Palacio de los Deportes el 25 de agosto, estoy en este programa de lectura y en el de ´Leo luego existo´, preparo un disco y estoy súper metida en el espectáculo -Amar y vivir-, dedicado a Consuelo Velázquez, que presentaremos el 1 de agosto en el Teatro Degollado”.

Detalló que a la vez está en la producción del tercer disco homenaje a Consuelo Velázquez: “Por fin podré sacar el tema inédito que ella me otorgó en vida y espero esté listo para el primer trimestre del próximo año”.

Toussaint indicó que en breve se presentará con la banda que acompañó en vida a su amiga Betsy Pecanins, y participará en el proyecto musical en su honor en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

Ntx