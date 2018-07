‘Mission: Impossible – Fallout’ lidera taquilla de EU y Canadá

LOS ÁNGELES. La gente acudió a las salas a ver al actor Tom Cruise como Ethan Hunt por sexta ocasión en Mission: Impossible – Fallout, la cual ocupó sin dificultades la primera posición de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con estimados publicados el domingo.

Fallout recaudó 61,5 millones de dólares en 4 mil 386 cines de Estados Unidos y Canadá. Es la mayor cantidad reunida de la saga, que ha juntado a nivel internacional 2 mil 800 millones de dólares, y también representa uno de los éxitos más grandes para Cruise.

Mamma Mia! Here We Go Again se colocó en el segundo sitio con 15 millones, mientras que The Equalizer 2 cayó a la tercera posición con 14 millones.