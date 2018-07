Analizará Tribunal Electoral impugnación de Morena a multa

México.- El magistrado José Luis Vargas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), informó se analizará en comisión la impugnación que interpuso Morena contra la multa de 197 millones de pesos por irregularidades en el manejo del Fideicomiso “Por Los Demás”.

En entrevista radiofónica en Radio Fórmula, explicó que el tema le fue turnado al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y por la relevancia que ha tenido este asunto “hemos acordado los magistrados de la Sala Superior, que trabajaremos en comisiones”.

Eso significa que “participarán las siete ponencias que integran el pleno, trabajarán de manera conjunta para hacer el análisis y revisión del expediente que tiene que ver con la multa, y eso le dará mayor transparencia, de tal suerte que todos estaremos al tanto de cuál es el día a día de esa investigación y revisar la legalidad de la misma”, indicó.

Lo que se analizará es cuáles son los méritos de lo que impugna Morena en torno a si se cumplieron todos los requisitos de legalidad por el Instituto Nacional Electoral (INE), y analizar el fondo del asunto si se da lugar o no a la resolución impuestas.

Señaló que aún se desconoce formalmente la impugnación, porque no se les ha turnado el asunto, y además no se puede pronunciar una opinión, ya que eso los imposibilitaría a participar.

En general, todas las quejas que tienen que ver con fiscalización cuando se trata de una multa, lo que analizarán es, por un lado, cuál es el origen y destino de esos recursos, y, en segundo lugar, cuál es la fundamentación de la autoridad administrativa para llegar a la conclusión de sancionar a un partido o a un candidato.

“El Tribunal irá al fondo de este caso, porque ya se impuso la sanción administrativa y generalmente cuando eso sucede el medio de impugnación se presentó en tiempo, por parte de Morena”, detalló.

“A nosotros nos corresponde analizar a partir de que ya contemos con esta comisión instalada que hemos acordado en la Sala Superior y ya poder entrar a fondo de los detalles de este Fideicomiso y todo lo que tiene que ver con la actuación de la autoridad electoral”, añadió el magistrado electoral.

Por otra parte, indicó que además en este año el TEPJF también tiene que resolver sobre la fiscalización que realiza el INE a más de 17 mil candidatos que contendieron en las elecciones del 1 de julio pasado para cargos de elección popular en el ámbito federal como fue para presidente, senadores y diputados federales, así como locales.

Informó que, en este tema, están en la espera de que la Comisión de Fiscalización apruebe este lunes los proyectos de dictámenes sobre esos candidatos, y el 6 de agosto en sesión de Consejo General se voten y aprueben para que sean enviados al Tribunal Electoral federal.

Además, después vendrán varios actores políticos que fueron sancionados a interponer una impugnación contra la determinación de la autoridad administrativa, “para que nosotros analicemos y luego se determine confirmar esa decisión del INE o se revoque”.

Detalló que la impugnación por el fideicomiso que se relaciona con Morena, no afecta la elección presidencial ni la entrega de la constancia de mayoría al candidato ganador de los comicios, Andrés Manuel López Obrador, porque es un tema independiente.

Sin embargo, se podrían llevar más tiempo en resolver las impugnaciones que ha presentado el partido Encuentro Social sobre la elección presidencial, con el fin de recuperar votos y no perder su registro, pues de acuerdo con los cómputos avalados por el INE no alcanza la votación de tres por ciento que exige la ley para no perder el registro como partido político.

De acuerdo con el magistrado Vargas, al principio sólo habían llegado siete o 10 impugnaciones, pero como han pasado los días el Tribunal Electoral ha registrado y turnado ya más de 150.

“Al principio que llegaron siete u ocho, nosotros pensamos que con eso que teníamos originalmente podíamos estar entregando la constancia de mayoría de la Presidencia en la primera semana de agosto, antes del 10 de agosto; pero con esto se puede retrasar un poco porque tenemos que analizar los méritos de cada una de las demandas y resolver conforme a derecho”, concluyó.

NTX