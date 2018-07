¿Combate a la Trata de Personas?

Por Raúl Flores Martínez

Nuevamente este día se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas, un tema doloroso y también que genera grandes dividendos para las organizaciones criminales, y una que otra organización no gubernamental.

En este flagelo algunos gobiernos tratan a medias de combatir este delito, tratan de detener a los líderes de las organizaciones criminales y rescatar a las víctimas que, en algunos casos, no tienen un seguimiento en su proceso de recuperación e inserción a la sociedad.

Tampoco hay un proceso de seguimiento a las investigaciones, tal es el caso de la página de Internet llamada Zona Divas que cerró hace unos meses, porque su apoderada legal está vinculada con la trata de personas.

Sorpresa es que esa estructura de personal, de modo de operar, al parecer ya cambió de nombre y ahora se llama la boutique.vip, empresa por Internet que tiene el mismo potencial de daño para víctimas de trata.

En su momento, el portal de Internet Zona Divas generaba ganancias que iban de los 2 a 3 millones 500 mil pesos mensuales, sólo por el cobro que se les realizaba mes con mes a las modelos que buscan promocionarse en las páginas principales de 32 ciudades y municipios del país.

Sin embargo, las ganancias más jugosas las obtienen de su agencia de colocación del mismo nombre, pero identificada solamente como Zd que tiene a personas que viajan Venezuela, Colombia y Argentina principalmente para poder reclutar mujeres.

De acuerdo con diversos testimonios de escorts que se anunciaban en este portal, aseguran que una vez que las mujeres aceptan trabajar en México les hacen firmar un contrato donde se estipula que lo que se gasten en vestuario, alimento, alojamiento y transporte correrá por su cuenta. De esta forma, se genera una deuda que se traduce en meses completos de trabajo para la organización, sin que se reciba pago alguno.

“Aproximadamente va de 3 a 5 meses, el tiempo que trabajas al cien por ciento para ellos. Es decir, la chica no recibe ni un peso, ellos te dan casa, comida, etc. Pero trabajas las 24 horas. Obvio, a Zd no le importa a donde van a la cita las mujeres, a ellos sólo les importa el dinero”, parte de uno de los testimonios.

Hoy que se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas y todos los entes de gobierno y sociedad civil se pronuncian, deberían investigar desde sus trincheras para rescatar más víctimas y no sólo repetir cifras que entre ellos mismos se fusilan.