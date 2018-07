El suicidio: factores de riesgo que debes conocer

Por Kristalyn Salters-Pedneault / Verywell Mind // Trad. Alfonso López-Collada

En las décadas recientes el suicidio se ha disparado en México, sobre todo en los hombres. Aprender a reconocer este riesgo puede salvar la vida de alguien… o la propia.

El suicidio está entre las principales causas de muerte a nivel mundial. ¿Serías capaz de saber si alguien que conoces estuviera planeando suicidarse? Si eres como la mayoría, no podrás responder con seguridad a esa pregunta. De lo que sí puedes estar seguro/a, sin embargo, es de que tu mayor conocimiento de los factores de riesgo del suicidio –y aumentar tu habilidad para detectarlos– un día podría marcar la salvadora diferencia para alguien que conozcas.

El suicidio es más común de lo que te imaginas

Es común entre las personas con estados alterados de ánimo (como depresión o bipolaridad), y especialmente común entre personas con trastorno límite o limítrofe de personalidad (TLP).

De hecho, aproximadamente 7 de cada 10 pacientes con TLP llevarán a cabo al menos un intento de suicidio en su vida, otros muchos más de una vez, y entre el 8 y el 10 por ciento de quienes lo intentan lograrán quitarse la vida. Esto es más del 50% de la tasa de suicidios entre la población en general.

Este artículo aborda dos tipos de factores de riesgo para el conato de suicidio: factores de riesgo distantes y factores próximos de riesgo.

Los factores distantes: antecedentes de eventos y problemas, que aumentan la posibilidad de que una persona tenga riesgo de intentar el suicidio.

Los factores próximos, por su parte, son los que apuntan a un intento más inmediato de suicidio.

Generalmente quienes intentan suicidarse tienen una combinación de muchos factores de riesgo posibles y próximos. La siguiente lista describe algunos sobre los que es bueno informarte:

Factores lejanos de riesgo de suicidio

Un diagnóstico psiquiátrico. Cualquier diagnóstico de un desorden psiquiátrico es factor de riesgo para el suicidio. Algunos, claro, son más riesgosos que otros. Nos referimos a la depresión, bipolaridad, abuso de sustancias y desórdenes de personalidad. Adicionalmente, la gente con co-morbilidades (más de una alteración o condición simultáneamente) tiene un riesgo más alto de suicidio.

Intento previo de suicidio. Quien ha hecho al menos un intento de suicidio, tiene un riesgo mucho mayor de volver a intentarlo.

Antecedentes de familiares que hayan intentado, o logrado, cometer suicidio. El riesgo que corre una persona crece si un miembro de su familia ha intentado o conseguido suicidarse.

Factores cercanos de riesgo de suicidio

Empezar a tener pensamientos suicidas. La mayoría de los intentos de suicidio ocurren dentro del primer año de haber tenido ideas suicidas. Por esto es crítico que una persona que comience a tenerlos reciba tratamiento dentro del siguiente año.

Desesperanza. Los sentimientos de desesperanza pueden ser un factor de riesgo inmediato para el intento de suicidio.

La existencia de un plan de suicidio. No toda persona que tiene un plan para suicidarse lo llevará a cabo. Pero tenerlo puede significar que muy pronto tendrá lugar un intento de suicidio.

Acceso a armas de fuego. Entre los factores de riesgo de suicidio, éste es extraordinariamente peligroso. Tener armas de fuego cerca, que no estén adecuadamente guardadas, puede acortar significativamente el tiempo que transcurre entre pensar e intentar el suicidio.

Una pérdida importante o un evento estresante. Mucha gente que intenta suicidarse confiesa que vivió un evento estresante, como la pérdida de su empleo, la muerte de un ser amado, una fuerte pérdida financiera o un divorcio, justo antes de llevar a cabo su intento.

Suicidio “por contagio”. El efecto del “contagio suicida” (parecido a la expansión de una enfermedad por gérmenes que la contagian) está bien documentado en las investigaciones del suicidio. Es más probable que una persona intente suicidarse después de haberse enterado de alguien que lo hizo.

Prisión. Una persona recientemente liberada de la prisión corre un alto riesgo de suicidio y debe ser monitoreada en busca de signos de un posible intento.

Mantente alerta a los Factores de Riesgo del Suicidio

Mucha gente que tenga uno o más factores de riesgo no está en riesgo de intentar el suicidio. Pero quienes tengan sus factores de riesgo detectados, reconocidos, y estén en tratamiento, van en la ruta correcta para salvar su vida.

Si crees que tú, o algún ser querido tuyo, tiene algunos de estos factores, considera la posibilidad de hacer una cita con un profesional de la salud mental para una evaluación del riesgo de suicidio. Si la persona está en un riesgo muy alto, bien valdrá la pena pensar en programar esas evaluaciones periódicamente.

Ten en cuenta que alguien con alto riesgo de suicido debería tener listo un plan de emergencia para reducir el riesgo de que haga ese intento. Una buena opción es el apoyo que ofrece por ejemplo la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México, en su página “Dónde llamar en caso de depresión y suicidio“, y en su línea de ayuda, Tel. (55) 5804 6444.

Nexos – https://parentesis.nexos.com.mx/?p=141 > En el sexenio de Fox, el promedio anual de suicidios fue de 3,985 por año; en el de Calderón, de 5,091; y en de Peña Nieto, alcanzó 6,224. // El índice de suicidios en hombres, en los últimos 18 años, es más de cuatro veces mayor que el de las mujeres.