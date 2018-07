La #Chonachallenge o la réplica de la estupidez

Por Patricia Betaza

En los últimos días las redes se han inundado de lo que llaman un nuevo “reto”, tipo el Ice Bucket Challenge –ese en el que las personas soportaban una cubetada de agua helada para una causa altruista- se trata del “Inmyfeelingschallenge”, “kikichallenge” y cuya versión mexicana se conoce como “Chonachallenge”. En cuestión de días miles de personas en el mundo, entre ellos varias celebridades, han subido los videos del temerario ¿estúpido? reto. Al momento de escribir esto, Google rebasa las 84 millones de búsquedas. Así de expansivos los mensajes en redes sociales.

Intrigada por el #kikichallenge o #chonachallenge revisé en internet todo lo que había al respecto. En pocas palabras el reto consiste en que el conductor de un auto en movimiento se baje repentinamente y mientras el vehículo va en marcha bailar ya sea la canción del rapero canadiense Drake In my feeling o La Chona de los Tucanes de Tijuana, ya sabe usted cómo somos de ingeniosos los mexicanos. Además de poner en riesgo la vida de la persona que lo hace -solo hay que ver las caídas aparatosas de quiénes no salen bien librados- el vehículo queda absolutamente a la deriva. Ya se ha reportado la muerte de una persona.

La breve historia del reto comenzó así. Shiggy, un comediante y youtuber estadounidense subió un video a Instagram en el que baila en la calle al ritmo de In my feelings mientras vehículos pasan detrás de él. De inmediato generó millones de likes y no faltó el “creativo” al que se le ocurrió hacer el baile desde un vehículo en movimiento ¿por qué no? para imprimirle más “emoción” y que el hecho constituyera un verdadero reto. ¿Para qué?, hasta el momento nadie lo sabe.

Ante la viralización, propagación de la “osadía” y el visible riesgo –porque no se necesita tener demasiada inteligencia para verlo- las autoridades ya han salido a tratar de ponerle freno. Porque desde Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, el “Kikichallenge o el Chonachallenge” va en franca expansión.

Aquí en nuestro país, el propio Comisionado de la Policía Federal Manelich Castilla subió en su cuenta de Twitter un video en el que alerta del peligro de muerte que enfrenta quién realiza el reto y que también pone en riesgo la vida de otras personas.

Hay retos que no vale la pena aceptar. Bajarte de un vehículo en marcha, nunca será una buena idea: te pones en riesgo e incumples con los reglamentos de tránsito. ¡Que tu vida no sea un pasatiempo peligroso! pic.twitter.com/NhScYGRU0N — Manelich Castilla (@ManelichCC) July 27, 2018

No cabe duda que en esta vida de redes sociales lo único que importa es ser o existir a costa ya de lo que sea. Porque en la conectividad global, en realidad estamos más solos que nunca. Ahora todo se vale, lo que importa es ser visible, recibir el like. La mente se obnubila. Las legiones (cortesía de Eco) están sin freno. Y no solo en este tipo de retos, porque la estupidez francamente está desatada.