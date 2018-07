Los cambios no son tan rápidos, pero no vamos a fallar, dice Clara Brugada

Ciudad de México.- “Por fin, primero los pobres”, exclamó Clara Brugada cuando se refirió al triunfo de Morena en las pasadas elecciones en la Presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno y la Alcaldía en Iztapalapa, ésta última la cual ella encabezará a partir del 1 de octubre.

“Con todos estos cambios siento que una misión de mi vida se ha cumplido, que es haber logrado la transformación política del país porque me siento parte y protagonista de este cambio”, expresó en entrevista con Notimex.

Nacida en la colonia Nativitas, compartió los primeros años de su vida entre la Ciudad de México y Chiapas, pues fue en este último lugar donde cursó la secundaria y preparatoria, para regresar a la capital del país para estudiar Economía en la Universidad Autónoma de México (UAM) Iztapalapa.

Durante la universidad recibió la visita de un grupo de jóvenes que requerían estudiantes que pudieran dar clases en la que en ese entonces fuera la colonia más pobre de la ciudad: San Miguel Teotongo, lugar al que acudió a impartir cátedra, “así fue como me vinculé a Iztapalapa hace casi 40 años, al grado de que me fui a vivir allá por convicción”, recordó.

Sostuvo que, en ese lugar, donde en ese entonces no había agua, drenaje, ni escuelas, comenzó a participar de manera activa en los movimientos sociales, “y sigo viviendo en San Miguel Teotongo después de que he tenido diversos cargos legislativos y en la administración pública. Voy a ser la alcaldesa en este caso que vive en carne propia la problemática urbana”, aseveró.

Brugada Molina, quien abre las puertas de la que fuera su casa de campaña, asegura que la victoria se tejió tres años atrás, cuando decidió ser parte de las filas de Morena para organizar “un bastión” en la demarcación.

“Comenzamos a construir territorialmente a Morena para el triunfo, es decir, hicimos lo que no hizo nunca el PRD, que mientras se la pasaba peleando entre grupos, en Morena nos abocamos a organizar sección por sección electoral. Yo así decía, lo más importante es Andrés Manuel, después Claudia (Sheinbaum) y lo demás es lo de menos”.

Expuso que al triunfo de Morena se sumó al hartazgo y el abandono que ha tenido Iztapalapa, lugar donde fuera jefa Delegacional con el PRD de 2009 a 2012, periodo del que dice sentirse orgullosa por haber llevado programas sociales, deportivos y culturales para el rescate público, “creo que después faltó continuidad”, lamentó.

Consideró que existen cinco problemáticas estructurales en Iztapalapa que no dependen totalmente de la alcaldía como lo son el agua, seguridad, salud, educación y movilidad, sin embargo, confió que con los tres niveles de gobierno alienados se encontrarán mejores condiciones para resolver los pendientes.

“Iztapalapa está gravísimo en el tema de seguridad. Andrés Manuel va a apoyar con una Beca a todos los jóvenes para que continúen sus estudios o que aprendan un oficio; Claudia va a instalar 60 cyber escuelas preparatorias; y desde la alcaldía vamos a contratar a un ejército de promotores culturales y deportivos que permitan a nuestros jóvenes tener otras alternativas, además de colocar a una patrulla por colonia. Coordinados podemos lograr muchísimo”.

Brugada, quien se asume como feminista, también reconoció al equipo de mujeres del que se ha rodeado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. “Desde mi punto de vista empieza una era para las mujeres, tenemos mejores condiciones. Obviamente hay que cumplir con el tema de paridad y que las políticas públicas tengan la transversalidad de género y entonces se va a hacer un gobierno con mucha visión femenina y para las mujeres”.

Sobre las voces que han expresado su inconformidad ante el que será el nuevo gobierno, sostuvo que ahora más que nunca van a tener derecho a la crítica, pues recalcó que la “transformación no es para volver a todos de un solo color”, sino para poder expresar ideas y vivir en una nueva era de democracia “y ojalá que eso lo logren reconocer”, apuntó.

“En el caso específico de los habitantes de Iztapalapa les diría que no les vamos a fallar, que no tengan dudas, vamos a tener espacios de encuentro, van a poder desde quejarse hasta hacer propuestas. Vamos a trabajar en todo lo que dijimos poco a poco, los cambios no son tan rápidos, pero hay muchas buenas condiciones para avanzar”, finalizó.

