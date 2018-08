Descartan terraformación de Marte con tecnología actual

México.- Un nuevo estudio patrocinado por la NASA sugiere que no es posible transformar el entorno de Marte mediante el uso de la tecnología actual.

Tanto escritores de ciencia ficción como científicos han propuesto la terraformación, proceso de creación de un entorno similar a la Tierra o habitable en otro planeta, lo cual permitiría la colonización del “planeta rojo” en el largo plazo.

Una de las soluciones de ambos grupos es liberar el gas de dióxido de carbono atrapado en la superficie marciana para espesar la atmósfera, esto actuaría como una manta y calentaría el planeta.

No obstante, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), explicó que Marte no retiene suficiente dióxido de carbono.

A pesar de que la actual atmósfera marciana en sí misma consiste de forma principal de dióxido de carbono, es demasiado delgada y fría para soportar agua líquida.

Para espesar la atmósfera y aumentar la temperatura a un punto donde el agua líquida sea estable en la superficie, los defensores de la terraformación proponen liberar “gases de efecto invernadero” por su capacidad de atrapar calor y calentar el clima.

“El dióxido de carbono (CO2) y el vapor de agua (H2O) son los únicos gases de efecto invernadero que probablemente estarán presentes en Marte en abundancia suficiente como para proporcionar un calentamiento significativo del efecto invernadero”, planteó el autor principal del estudio, Bruce Jakosky.

El nuevo estudio publicado en la revista “Nature Astronomy”, ocupa más de 20 años de observaciones adicionales de Marte, los cuales han brindaron nueva información sustancial sobre la historia de materiales volátiles como el CO2 y H2O en el planeta.

“Nuestros resultados sugieren que no hay suficiente CO2 fueron el gas que se pone en la atmósfera restante en Marte para facilitar un calentamiento significativo de efecto invernadero”, dijo Jakosky, de la Universidad de Colorado, Boulder.

“Además, la mayor parte del gas de CO2 no es accesible y no se pudo movilizar fácilmente. Como resultado, la terraformación de Marte no es posible con la tecnología actual”, agregó.

La agencia espacial estadunidense precisó que a pesar de las cantidades considerables de hielo de agua en Marte que podrían usarse para crear vapor de agua, análisis previos exponen que el agua no puede proveer por sí mismo un calentamiento significativo.

Lo anterior, según el equipo, debido a que las temperaturas no permiten que persista suficiente agua como vapor sin tener primero un calentamiento significativo por el CO2.

Este estudio no consideró, para elevar la temperatura atmosférica, gases como clorofluorocarbonos u otros compuestos a base de flúor, ya que son de corta duración y requerirían procesos de fabricación a gran escala.

En conjunto, los resultados indican que la terraformación de Marte no se puede llevar a cabo con la tecnología disponible en la actualidad y cualquier esfuerzo de ese tipo tendrá que ser en el futuro.