Opaco, tema de recursos humanos de actual gobierno capitalino: Sheinbaum

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que en el tema de capital humano o recursos humanos del gobierno capitalino ha sido opaco, pues no se ha dado información al respecto.

En entrevista, reconoció que, en general, el gobierno de José Ramón Amieva ha sido muy abierto para proporcionar información, sin embargo ni siquiera ha enviado representantes a las reuniones de las mesas de transición.

Por lo anterior, hizo un llamado a la Secretaría de Finanzas para que abra esa información y se cumpla el acuerdo con el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo fue enfática al señalar que si hubo venta de plazas o uso electoral de la masificación de trabajadores, “eso se va a echar para atrás”.

Por otro lado, anunció que desaparecerá la Agencia de Gestión Urbana, la cual volverá a ser parte de la Secretaría de Obras y Servicios.

Ante la insistencia sobre el tema de la termovalorizadora, dijo que no representa solución ambiental alguna y sólo dejaría una deuda excesiva para el gobierno de la capital y sus habitantes.

“El dinero no es del gobierno ni de las empresas, es de los ciudadanos; no se puede pagar la penalización de un proyecto que está lleno de irregularidades, que además se trata de una tecnología que ya no se usa en el mundo”, subrayó.

La futura mandataria capitalina declaró que su prioridad será cuidar el recurso público, pues no se va a dilapidar, y que se buscará la mejor solución ambiental para la Ciudad de México.

Recordó que hay acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que además hay recursos promovidos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de descentralizar la administración pública federal, Sheinbaum Pardo dijo que en su momento se reunirá con el Ejecutivo Federal para adecuar el desarrollo económico de la capital.

Opinó que en el mediano y largo plazo podrían darse ciertos beneficios en los temas de movilidad y suministro de agua, entre otros, porque descentralizar secretarías de Estado ayudaría a disminuir los problemas para la capital.

En general, subrayó, la descentralización es buena para el país, y habrá que trabajar en cómo se ajusta la Ciudad de México para que las repercusiones sean positivas.

NTX