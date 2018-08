Superar a Federer en algo en la vida ya es mucho Feliciano López

Los Cabos, BCS.- Casi nadie en el mundo del tenis puede presumir ser mejor que el suizo Roger Federer en algo, y uno es el español Feliciano López, quien se declaró orgulloso de su carrera, la cual está basada en el esfuerzo y el trabajo.

Feliciano, número 69 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), impuso en Wimbledon 2018 la marca de participación en más Grand Slam consecutivos, con 66 torneos, a los cuales no falta desde Roland Garros 2002.

“De lo que más orgulloso me siento no es tanto del número o de haber superado a Federer, mucha gente dice que superarlo en algo en la vida ya es mucho, y es verdad, superarlo es algo imposible, aunque parezca una tontería es así”, dijo.

En declaraciones a los medios en esta ciudad, donde la noche del martes debutó con victoria en el Abierto de Los Cabos, Feliciano reconoció su récord, aunque dejó en claro que lo más orgulloso que tiene es su trayectoria de más de 20 años.

“Está bien, pero estoy más orgulloso de haber podido jugar al más alto nivel tantos años de mi carrera, de eso me siento afortunado, son casi 20 años y eso es muy difícil, el récord es una consecuencia al trabajo y tanto esfuerzo que se ha visto reflejado en ese número, ser competitivo es de lo que más orgulloso me puedo sentir”.

Con seis títulos en su carrera profesional y el 12 como su mejor ranking histórico, Feliciano desconoce si algo falta en su trayectoria, pues se siente orgulloso de lo hecho a lo largo de más de dos décadas.

“No sé qué le falta, cuando empecé a jugar al tenis no pensaba conseguir ni la mitad de las cosas que he conseguido, el único torneo donde creo que pude llegar más lejos fue Wimbledon (tres veces en cuartos de final), sinceramente nunca pensé llegar donde estoy”.

De cuánto tiempo piensa seguir en el circuito de la ATP, dejó en claro que no se fija plazos largos, pero de entrada indicó que seguirá en el circuito en 2019, consciente de que el ranking será el que le diga adiós, como a todos los tenistas.

“Al final el tenis es el deporte más justo que hay, el ranking es el que te retira, no se retira uno, pero mientras esté sano y pueda jugar los mejores torneos, con los mejores jugadores y ser competitivo contra ellos, seguiré; no me planteo cuatro o cinco años, pero el que viene sí jugaré”.

Finalmente, destacó lo vivido en los últimos años en el deporte español, tanto en el tenis como en otras disciplinas, en los que ha habido un exceso de talento, pero con la obligación de trabajar más todavía para mantener el nivel.

“La generación poco anterior a la mía y la mía han sido increíbles, (Rafael) Nadal es un extraterrestre, el abanderado de esta última generación, y en todos los deportes, se ganó el Mundial y la Eurocopa (futbol), en baloncesto se ganaron medallas, hay talento brutal”, mecionó.

“Pero ahora hay que trabajar mucho para que eso siga manteniéndose, es difícil mantenerse, creo que no habrá una época como la que hemos vivido, pero hay que trabajar para acercarnos lo más posible a los éxitos vividos”, concluyó.