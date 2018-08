Bartlett vs. los Krauze

Manuel Bartlett se sentó en el escritorio de su oficina en el Senado. Tomó la hoja que llevaba en la mano y revisó la nota que traía impresa.

El texto se refería a la petición que ayer hizo la Coparmex a AMLO para que reconsidere los nombramientos del poblano al frente de la CFE y del agrónomo Octavio Romero en la dirección de Pemex.

El argumento de la organización patronal es que retirar esos dos nombramientos tranquilizaría a los mercados y mandaría señales de confianza a los inversionistas.

Alega, también, que los mencionados carecen de los conocimientos técnicos en la materia para desempeñarse en esos cargos.

“Es el llamado que hacemos a la sociedad” , dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, de acuerdo con la nota que Bartlett nos leyó en voz alta.

El senador poblano no tuvo problemas para revirar. “Ya la sociedad lo escuchó y ya lo votó…”.

Aclaró, eso sí, que no van a “nacionalizar” la energía eléctrica, aunque tengan al alcance los votos para hacerlo.

Una y otra vez repitió que no habrá reforma a la Reforma Energética, como si trajera la consigna de dejarlo bien clarito.

Lo único que AMLO señala es que no deben destruirse estas dos empresas, puntualiza el exsecretario de Gobernación.

—Frente a los inversionistas extranjeros, ¿cual sería la política de la CFE?

—Allí están. Si no hay reformas a la Constitución, si no hay reformas a las leyes, si respetas las leyes del mercado, allí estarán. Lo que Andrés Manuel le pide al que va a nombrar director es que rescate esa empresa para que pueda competir.

“A mí no me manda a combatir extranjeros. Me manda que esta empresa funcione. ¿Hay alguien que quiera que se hunda? No lo creo”.

López Obrador ya explicó por qué tomó esa decisión. La Comisión Federal de Electricidad está muy mal. No genera electricidad. La compra y luego la revende.

“Además, ya señaló que es medalla de plata —el oro se lo llevó Pemex— en corrupción”, recordó.

El mismo día del nombramiento de Manuel Bartlett salió en la prensa un informe que, obligatoriamente, manda la CFE a la Bolsa de Valores. En él reconoce un desastre: que perdió 40 mil millones de pesos en seis meses. Mi encargo es que la empresa funcione, resume.

El legislador mostró un catálogo que había en su escritorio. Traía los nombres de los capitanes de las empresas de electricidad más importantes del mundo.

“No las presiden técnicos en la materia. Las dirigen empresarios, financieros. En países con gran sensibilidad social, como Francia, la han dirigido funcionarios del más alto nivel. Es un mal argumento de estos señores”.

No hay duda que el nombramiento de Bartlett ha sido el más cuestionado del anunciado gabinete de AMLO. Sacó chispas entre artistas, analistas y hasta en algún miembro del equipo de AMLO.

No le sorprenden las críticas. La “caída del sistema” que le adjudican en el 88 es el pretexto. “Ya hasta sacaron lo de Manuel Buendía, dice.

El fondo es que hay intereses que se verán afectados.

Los ataques que recibe los atribuye a los llamados consejeros independientes, que son grandes empresarios, a las calificadoras y a los que se benefician de la corrupción que afecta a la CFE.

Otra cosa que dejó muy clara el poblano es su rechazo a los Krauze. Hace días le leyeron un artículo del “cachorrito neoliberal” (así le dice a León), quien le dedicó un artículo en Reforma.

Ese artículo “retoma otra invención de Enrique (su papá): El fraude patriótico. ¿Qué es eso? Que yo, secretario de Gobernación, hice un fraude en Chihuahua, pero que lo justifiqué, porque fue un fraude patriótico”.

“Es como cuando le dicen a un presidente municipal ‘usted robó’ y responde ‘sí, pero poquito’, y el secretario de Gobernación dice ‘sí cometí un fraude, pero es patriótico, ¿eh?’”.

“Ese sí dije que era una estupidez. ¿Cómo pueden decir que el secretario de Gobernación dice que es un fraude patriótico? Es una invención de Krauze. No tiene un sólo elemento para sostenerlo. Lo dijo entonces en Chihuahua y lo repitió su hijo”.

Entre todas las “injurias y descalificaciones” que, según él, León le hace en su artículo, está la afirmación de que yo me vanagloriaba de la caída del sistema y del fraude patriótico, “¿por qué ese ataque? Pues por esto”, dijo.

¿Y las críticas de Tatiana Clouthier de que hay mejores opciones para la CFE?

“Tatiana es una valiosa adquisición, inteligente. Fue la estrella en la última etapa de la campaña. La felicité varias veces. Respeto su opinión. Ella dice que puede haber mejores. Muchos piensan que hay otros mejores.

Pero el caso es que Andrés Manuel ya explicó por qué tomó esa decisión. Dijo que la Comisión está muy mal, que no genera electricidad. Compra la electricidad que revende.

A mí me encarga esa función por lo que él dice. He sido secretario de Gobernación, de Educación, senador dos veces… En esa cercanía que hemos tenido durante seis años, esa lucha por la defensa de la industria eléctrica de 15 años, y estar aquí en una posición crítica de las medidas neoliberales.

Roberto Campa ya anda por Guanajuato, donde hoy inicia la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo. El acto no es menor.

En ese conclave, el titular del ramo presentará el primer censo nacional de trabajadores agrícolas.

Por fin sabremos cuántos hombres y mujeres laboran en el campo mexicano en situación de precariedad, la mayoría de ellos. Se analizarán, también, acciones para combatir el trabajo infantil.