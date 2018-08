Encuentro Social pide atender impugnación para mantener registro nacional

México.- El Partido Encuentro Social (PES) hizo un llamado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que atienda las impugnaciones que presentó para conservar su registro nacional.

El dirigente del instituto político, Hugo Eric Flores, expuso que el Tribunal tiene la responsabilidad de dar a la elección la “transparencia y las certeza necesarias, contando y distribuyendo bien la votación de los tres partidos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia”.

Aclaró que no se perdería ningún voto en la elección nacional porque no se ha impugnado la elección presidencial, sino las casillas donde al parecer no fueron bien contabilizados los votos; “sabemos que no hubo dolo, sino un error de contabilizar este tipo de votaciones”, expresó.

“Solamente es una redistribución de los votos con base en lo que dice la ley. Y ese es el clamor de justicia que estamos pidiendo a los magistrados del Tribunal, que permitan examinar nuestras impugnaciones con base a la legislación electoral”, manifestó.

Mediante un comunicado, Flores Cervantes aseguró que existen más de siete mil casillas que no fueron abiertas y donde podría haber votos para Encuentro Social.

“Estamos confiando plenamente en que el Tribunal nos hará justicia y permitirá que esa votación que está registrada en más de siete mil casillas para Encuentro Social entre cero y un voto sea redistribuida de manera correcta porque el PES, legalmente, debe existir en virtud de que la ciudadanía decidió otorgarle su confianza”, sostuvo.

En días pasados, la Sala Regional de la Ciudad de México desechó los juicios de inconformidad presentados por Encuentro Social, pues, de acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, sólo se cuenta con cuatro días para impugnar los cómputos distritales a partir de la conclusión de éstos para cada elección de que se trate.

De acuerdo con dicha institución política, se presentó una solicitud en los 300 Distritos Electorales Federales para que se le notificara el resultado de los cómputos mediante un documento que cumpla con los requisitos legales establecidos en el artículo 16 Constitucional donde se notifique la resolución y que, al no presentarse de esa manera, se dejó al instituto político en estado de indefensión.

“Con base en ello quedó establecido que las impugnaciones fueron presentadas en tiempo y forma dentro del plazo de los cuatro días a partir de la notificación expresa”, citó el comunicado.

Hugo Eric Flores hizo un llamado a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF a que admitan los juicios, así como un estudio a fondo de las votaciones.

“Hay algunos casos donde hay más votos que personas en la lista nominal, esas casillas por ley deben ser anuladas”, argumentó el dirigente del PES.

Agregó que hasta el momento, Encuentro Social suma un millón 530 mil votos pero confió en que la apertura de casillas y la redistribución de los sufragios les podría dar el registro de partido.

NTX