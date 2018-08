Hasta Donald Trump se espantó

Por Héctor Moctezuma de León

El informe que dio a conocer el lunes el INEGI pinta a un México teñido de rojo que puso los pelos de punta hasta al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien no perdió la oportunidad para sacar a la luz su propuesta de campaña de construir un muro en la frontera para garantizar la seguridad en la franja que divide a los dos países.

Y es que los 31,174 homicidios dolosos registrados en el año anterior nuestro país no es cualquier cosa, son para preocupar a cualquiera, más cuando la impunidad sigue reinando en muchas ciudades del país en donde la población está harta de tanta violencia.

Esa impunidad, que es la madre todas las violencias, se pasea por todo el territorio nacional como si nada. Ni sacar al Ejército a las calles, ni posteriormente a la Marina, han sido estrategias que dieron resultados a los últimos dos gobiernos.

¿De qué ha servido el mando único impuesto en varias entidades federativas del país? ¿De qué ha servido la profesionalización de las policías? ¿De qué sirvió la creación de la gendarmería creada en el actual gobierno? ¿De qué ha servido el Plan Mérida de Calderón y Bush? De nada los delincuentes siguen haciendo de las suyas, por eso la preocupación del mandatario norteamericano, que se espantó porque en su patio trasero es un infierno que se puede contaminar al territorio norteamericano.

Vaya paquete en que el dejan al nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de seguridad. López Obrador debe estar consciente de que ya no basta con amenazas, hay que actuar con estrategias que den resultados, tampoco echar culpas será la solución, resultados es lo que demanda la población.

******

La otra casa blanca podría llamarse a la de Ixtapan de la Sal a donde se Peña Nieto se irá a jugar Golf después del primero de diciembre, ahí fue en donde aprendió a poetar y tramar algunas de sus fechorías con sus más cercanos… Contrario a su costumbre, Andrés Manuel López Obrador no le respondió de inmediato a su coordinadora de campaña Tatiana Clouthier luego de que la sinaloense, radicada en Nuevo León, dijo que había otras opciones para la CFE, cuestionando la designación de Manuel Bartlett, menos por lo que dijo su hermano Manuel Clouthier que estuvo más grueso. Todo hace indicar que el futuro presidente de México recurrió a la vieja consigna de que la ropa sucia se lava en casa y tan, tan. Sin embargo, la actitud de Tatiana mostró que no todos serán aplaudidores en su equipo de trabajo como es costumbre con los presidentes y otros niveles en México… Será hasta el 15 del presente mes cuando los nuevos inquilinos tomen posesión de sus oficinas, tanto en San Lázaro como en Paseo de la Reforma. Muchos priistas ya no cobrarán en ambas cámaras.

circuitocerrado@hotmail.com HctorMoctezuma1