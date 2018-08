México.- “¡Heeeey, familia!, danzón dedicado al Salón Los Ángeles que está de fiesta por sus 81 años de existencia…”, fue el grito de alegría que se dejó escuchar en ese templo de baile que abrió sus puertas el 29 de julio de 1937, y que celebra su aniversario cada 2 de agosto.

Adoptó el nombre de la iglesia que está a unos cuantos metros, donde se venera a Nuestra Señora de los Ángeles y cuya fiesta patronal es, efectivamente, el 2 de agosto. Esa es la iglesia donde el cómico y sindicalista mexicano Mario Moreno “Cantinflas” fue acólito en sus años de infancia, y ya entrado en la adolescencia, pasó sus horas en Los Ángeles.

El señor Miguel Nieto, quien desde octubre de 1972 está al frente del salón de baile de más tradición y abolengo en la capital del país, y tal vez en toda la geografía nacional, dijo a Notimex, que el devenir de ese negocio ha sido como “una Montaña Rusa, con momentos álgidos, tristes y depresivos, pero sobre todo de inmensa alegría”.

Mencionó que la mayor satisfacción es haber sido y seguir siendo partícipe de la historia musical de la Ciudad de México y del país, pues prácticamente todos los grupos, sonoras y conjuntos de música afroantillana más importantes que ha dado la música en español han actuado sobre este espacioso escenario para animar el gozoso baile del respetable público.

Recordó que ahí han llegado agrupaciones célebres, pero también se han formado otras que con el paso del tiempo han llegado a la cúspide de la fama y la popularidad. “Este es el primer salón donde tocó la Sonora Santanera de don Carlos Colorado, y el primer salón de la Ciudad de México donde actuó el conjunto Costa Azul con Rigo Tovar al frente”.

El Salón Los Angeles se construyó en un terreno donde estaba la casa de su abuela Doña Acela Hernández, quien nació allí en el siglo XIX. “Cuando mi abuelo se casó con ella compró la propiedad a su suegro y la transformó en una bodega para depositar costales para carbón. Pasó el tiempo y la madera ya no se usaba igual porque apareció el gas”.

En sus crónicas, Miguel Nieto refiere que en 1937 se decidió a hacer un salón de baile, que se inauguró formalmente el 2 de agosto de ese año. “Ahora es el salón más antiguo de la capital y creo que de la República”, añadió Nieto, rodeado de caballeros vestidos elegantemente y damas impecablemente arregladas, dispuestos a pulir el piso de madera.

De acuerdo con Nieto, ese salón de baile ha servido de locación para películas de diversas épocas del cine nacional, como “Esquina bajan” (1948), “Una gallega baila mambo” (1951), “Tívoli” (1974) y “Danzón” (1991); ahí, el escritor mexicano Carlos Fuentes (1928-2012) celebró los 40 años de su libro “La Región más transparente” en 1998.

“En 1937 estábamos a la mitad del periodo gubernamental del general Lázaro Cárdenas del Río. La ciudad terminaba donde está el salón, en lo que ahora es la avenida Ricardo Flores Magón, luego seguían los talleres de Ferrocarriles nacionales y luego seguían llanos. Los Ángeles ayudó, definitivamente, a desarrollar esta zona de la capital del país”.

El Salón Los Ángeles es crisol donde se funden todas las clases sociales, donde no hay distingos entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Todos disfrutan por igual el baile, se divierten, se entregan a la cadencia del danzón y a la agilidad del mambo. La sensualidad se puede respirar en su ambiente y ahí han nacido innumerables romances.

De la memoria del entrevistado emerge la anécdota. “Aquí están las cenizas de un señor al que decían ‘El Gallinazo’, muy buen bailarín. Pidió que al morir no lo llevaran a una agencia ni a ningún lado: ‘Llévenme a Los Ángeles, quiero que se me vele ahí’. Al final su esposa no quiso hacerlo, pero sus cenizas sí están en un lugar secreto del salón”.

La actriz cubana Sissi Fleitas eligió al barrio de Tepito y al Salón Los Ángeles, debido a la trascendencia histórica y cultural que representan ambos lugares, para su aparición en la revista Playboy en el año 2013. Y como ella, no pocas hermosas han pedido con melosa voz que las lleven a ese famosísimo salón.

Así, la noche de este viernes, en su fiesta de 81 aniversario, Los Ángeles programó a la llamada Única e Internacional Sonora Santanera, La Sonora Dinamita, la Orquesta de Pérez Prado Los Reyes del Mambo, La Orquesta Los 15 Campeones de Carlos Campos, y a la legendaria orquesta Acerina y su Danzonera.

